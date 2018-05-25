 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Все под нож!


0 0

Пластическая хирургия стала нормой жизни для звезд и постепенно уходит в массы. Многие артисты активно прибегают к пластике, но некоторые не спешат под нож или вовсе отказываются от подобных перспектив. Кто они, и что именно поклонники и хирурги рекомендуют знаменитостям исправить?

Возглавляет рейтинг Ольга Бузова. Певица и телеведущая уколов красоты не боится, и это видно невооруженным взглядом. А вот под нож дама не спешит. Поклонники настоятельно рекомендуют ей сделать грудь. Ее отсутствие уже давно стало поводом для шуток и мемов. Некоторые представители медицины отмечают, что на идеальной фигуре Бузовой пропорциональные округлости смотрелись бы отлично.

Второй в списке стоит Рианна. Поправляется певица с разительной скоростью, но при этом не стесняется появляться в откровенных нарядах. После таких выходов становится очевидной еще одна проблема с внешностью – обвисшая грудь. Здесь поклонники и хейтеры сходятся во мнении, что изъян не мешало бы исправить.

Следующее место в списке занимает семейная пара: Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фигуристу рекомендуют изменить форму носа, а Яне напоминают о годах.

Подписчики отмечают, что в возрасте за 40 фотошоп – уже не помощник. Бывшей владелице салонов красоты иметь поплывший контур лица, морщины и нависшие веки, явно не по статусу.

Возрастные изменения на лице волнуют и фанатов Моники Белуччи. Поклонники и представители индустрии красоты рекомендуют ей прибегнуть к процедурам, которые позволяют омолодить лицо и убрать глубокую сетку морщин.



0 Не нравится 0 Нравится 25.05.2018 Теги: звезды операции пластические операции

Читайте также

 

Кого не хватает в рейтинге? 2  

Оставить комментарий
  • fan / 25.05.18 21:00
    -
    0
    +
    Ладно певицы и актрисы, но Плющенко! Он и так из операционных не вылезает, еще нос пилить? Ему в отличие от девиц есть чем гордиться.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • КАК? / 25.05.18 14:43
    -
    0
    +
    не вооруженным ? редакция , а ваш главред тоже считает, что в данном случае это надо писать раздельно ? или он свой ресурс не читает? все время уходит на поиски самой дешевой рабочей силы
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору