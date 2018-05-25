Все под нож!
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Пластическая хирургия стала нормой жизни для звезд и постепенно уходит в массы. Многие артисты активно прибегают к пластике, но некоторые не спешат под нож или вовсе отказываются от подобных перспектив. Кто они, и что именно поклонники и хирурги рекомендуют знаменитостям исправить?
Возглавляет рейтинг Ольга Бузова. Певица и телеведущая уколов красоты не боится, и это видно невооруженным взглядом. А вот под нож дама не спешит. Поклонники настоятельно рекомендуют ей сделать грудь. Ее отсутствие уже давно стало поводом для шуток и мемов. Некоторые представители медицины отмечают, что на идеальной фигуре Бузовой пропорциональные округлости смотрелись бы отлично.
Второй в списке стоит Рианна. Поправляется певица с разительной скоростью, но при этом не стесняется появляться в откровенных нарядах. После таких выходов становится очевидной еще одна проблема с внешностью – обвисшая грудь. Здесь поклонники и хейтеры сходятся во мнении, что изъян не мешало бы исправить.
Следующее место в списке занимает семейная пара: Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фигуристу рекомендуют изменить форму носа, а Яне напоминают о годах.
Подписчики отмечают, что в возрасте за 40 фотошоп – уже не помощник. Бывшей владелице салонов красоты иметь поплывший контур лица, морщины и нависшие веки, явно не по статусу.
Возрастные изменения на лице волнуют и фанатов Моники Белуччи. Поклонники и представители индустрии красоты рекомендуют ей прибегнуть к процедурам, которые позволяют омолодить лицо и убрать глубокую сетку морщин.
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Кого не хватает в рейтинге? 2
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fan / 25.05.18 21:00Ладно певицы и актрисы, но Плющенко! Он и так из операционных не вылезает, еще нос пилить? Ему в отличие от девиц есть чем гордиться.
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КАК? / 25.05.18 14:43не вооруженным ? редакция , а ваш главред тоже считает, что в данном случае это надо писать раздельно ? или он свой ресурс не читает? все время уходит на поиски самой дешевой рабочей силы