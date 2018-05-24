Бритни Спирс отказала экс-супругу в увеличении алиментов

На днях адвокат Кевина Федерлайна (Kevin Federline) отправил запрос Бритни Спирс (Britney Spears) с требованием, чтобы певица платила своему бывшему втрое больше денег. Увидев документы с обозначенной суммой, Бритни пришла в ярость. Звезда отказала бывшему супругу, однако ей вовсе не жалко денег на детей, просто Бритни не уверена, что они пойдут именно на их содержание.

«То, что он принял решение воспитывать, помимо наших общих сыновей, еще четверых детей — это его решение. И то, что ему теперь не хватает денег на всех — это его, а не моя проблема. Я не обязана содержать всю эту компанию!» — заявила 36-летняя певица.

Кевин, у которого от его бывшей жены Бритни Спирс имеются 12-летний Шон Престон и 11-летний Джейден Джеймс, утверждает, что просто просит разумные средства для того, чтобы все нужды детей были выполнены. В настоящее время Бритни дает Кевину на воспитание детей 20 тысяч долларов в месяц, однако теперь Кевин требует втрое больше.

Напомним, что сейчас Кевин женат на Виктории Принс, которая родила ему двух дочек — Джордан и Пейтон. Также у мужчины есть сыновья Кори и Калеб от его предыдущих отношений. Так что теперь мужчина воспитывает 6 наследников, пишет издание "7 Дней".

Бритни подозревает, что на ее деньги живет все семейство, и она даже готова настоять на официальной проверке того, сколько именно денег тратится на Джейдена и Шона.

Кевин настаивал на увеличении алиментов и ранее. Однако Джейми Спирс, отец и представитель Бритни, отклонял запрос, поскольку он так и не смог получить ни от Кевина, ни от его адвоката уточнения о том, на что конкретно требуются дополнительные деньги.