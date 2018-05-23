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Лолита хочет уйти со сцены


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Уже не молодая Лолита откровенно призналась, что годы дают о себе знать. Естественные процессы старения в организме сказываются на ее связках. Насиловать себя дальше гастрольными турами певица не желает и хочет покинуть сцену.

В последние годы после гастролей артистке приходится отправляться на длительный отдых, чтобы восстановить силы.

Ряда мер Лолита придерживается и во время туров. После каждого концерта она по часу вынужденно молчит. Периодически певице приходится принимать гормоны, поддерживающие состояние связок. По словам артистки, они наносят существенный урон печени.

Пока еще физиологические возможности позволяют Милявской выступать на сцене. Но если, фониатор запретит нагрузку, певица без раздумий попрощается с поклонниками.

«Если голос перестанет звучать, не буду никого обманывать и завершу карьеру. Все знают: попадать в фонограмму я не умею», – заявила певица.

Ранее у певицы были серьезные проблемы со связками. Это произошло после ее кардинального похудения. Голос артистки перестал звучать, как это было ранее. Ей пришлось выбирать между карьерой и фигурой.

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    Рисунок
    Вы верите в скорый уход артистки со сцены?

Напомним, что у Лолиты есть собственное жилье в Болгарии. Она часто восстанавливает там свои силы. Певице нравится чистый деревенский воздух и царящая в поселке тишина.



0 Не нравится 0 Нравится 23.05.2018 Теги: Лолита Милявская сцена здоровье

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