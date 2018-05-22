Бледанс не хочется замуж
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Вот уже более года Эвелина Бледанс - свободная женщина. В позапрошлом году актриса развелась с Александром Семиным, но долгое время предпочитала не распространяться о разрыве. В феврале появились сообщения о новом романе звезды, но теперь сама Эвелина предупредила, что сейчас на брак не настроена.
Разрыв с Семиным стал для Эвелины серьезным ударом, но Бледанс постаралась держать себя в руках. Некоторое время ей даже пришлось защищать бывшего мужа от нападок хейтеров, обвинивших мужчину в том, что он бросил больного ребенка - сын Эвелины и Александра Семен родился с синдромом Дауна.
В феврале стало известно о романе актрисы с бизнесменом Сергеем Демчевым, причем Бледанс подтвердила отношения. «Сегодня самое время сказать: да, он мой!» - заявила журналистам Эвелина. Впрочем, роман - это, конечно, хорошо, но в ЗАГС звезда вовсе не собирается.
«Я не уверена, что хочу снова выходить замуж. Потому что все-таки у меня ребенок. Да и потом, делить свои богатства я ни с кем не хочу, а брачный контракт составлять с близким человеком считаю просто унизительным поступком. Поэтому, наверное, узаконивать какие-то свои отношения не буду. Но это совершенно не значит, что я не могу и не хочу жить своей женской жизнью, продолжать радовать мужчину и радоваться сама. Конечно же я люблю романтические свидания», - цитирует Starhit Эвелину.
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