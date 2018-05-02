 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Шепелев пожаловался на погранслужбу Израиля


0 0

Майские праздники Дмитрий Шепелев решил провести в Израиле. И все, судя по словам артиста, было прекрасно, пока он не отправился домой. В аэропорту Дмитрий столкнулся с проблемами.

Незадолго до праздников Шепелев написал в Insta шутливый пост: «Вы замечали, что в России всё всегда «после праздников»? Ну типа: - Когда сможем встретиться? - Давай после праздников. И получается примерно такой круг и вот уже больше полугода прошло. Замечали такое? Ладно, увидимся на праздниках, не прощаюсь. Хорошего отдыха».

Отдых у Шепелева прошел действительно хорошо. Но. «На вылете из Израиля. Мурыжат так, что возвращаться не хочется. Все остальное сказка — вернусь», - написал накануне шоумен.

Напомним, в апреле Дмитрий отметил пятилетие сына Платона. И накануне дня рождения мальчика артист написал: «Теперь каждый раз планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове «ну, не факт». Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и... температура. И вместо рейса - такси в аптеку, а вместо сладкой ваты - панадол. Я сталкивался с этим уже раза три. И каждый раз накануне поездки. Уверен, вы понимаете о чем я».

Ранее мы писали:

Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием мальчика.

Семья Фриске получила возможность общаться с Платоном. Суд частично удовлетворил требования родных покойной певицы.

Дмитрий Шепелев рассказал, как Платон перевернул его жизнь. По словам шоумена, теперь он фактически не принадлежит себе и это ему нравится. 



0 Не нравится 0 Нравится 02.05.2018 Теги: Дмитрий Шепелев

Читайте также

 

Шепелев пожаловался на погранслужбу Израиля 0  

Оставить комментарий

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору