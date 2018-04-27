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Тейлор Свифт посетил неожиданный гость


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У Тейлор Свифт (Taylor Swift) появился неожиданный посетитель, когда она записывала видео для своих фанатов. Звезда хотела сообщить новости о готовящемся туре Reputation. Однако ее рассказ прервала собака Китти, которая принадлежит ее матери.

На видео, которое Тейлор выложила в Insta, она говорит: «Привет, осталось 12 дней до начала тура. Сегодня я думаю рассказать вам немного о том, какой будет сцена». Затем она делает паузу, чтобы поприветствовать свою маму Андреа, а затем ее отвлекает огромная собака, которая бросается лизать ее лицо. «Это не игрушка, - говорит певица. - Это мое лицо!»

Напомним, ее шестой альбом Reputation стал сокрушительным хитом, было продано по всему миру более двух миллионов копий только за первую неделю. Певица также появилась на обложке январского номера британского Vogue как одна из главных женщин в современной музыкальной индустрии.

Как заявил главный редактор издания Эдвард Эннинфул, выбор столь бунтарского подхода к образу был спровоцирован изменениями в самой Тейлор, прошедшей путь от кантри-певицы до одной из величайших мировых поп-звезд. Певица также написала специально для Vogue поэму о новых открытиях и постоянном движении.

 



0 Не нравится 0 Нравится 27.04.2018 Теги: Тейлор Свифт

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Тейлор Свифт посетил неожиданный гость 0  

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