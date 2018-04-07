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Пореченков поддержал Козловского


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Актер Данила Козловский готовится к премьере нового фильма. Но без особой радости. На днях он пожаловался на российских зрителей. По словам артиста, трейлер его нового фильма «Тренер» беспощадно раскритиковали в России, в то время как Европе и США заслужил лишь похвалу.

Картину «Тренер» можно назвать творческим детищем Козловского. Данила выступил и как актер, и как режиссер, сценарист и продюсер. В январе был представлен первый трейлер фильма о завершившем карьеру футболисте.

«Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. В России сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься», - сказал артист в интервью sports.ru.

Замечание Козловского, разумеется, спровоцировало бурную дискуссию. Козловскому посоветовали научиться адекватно принимать критику. Режиссер Станислав Говорухин даже обмолвился о «слабом характере» и «творческой неудаче».

В поддержку Козловского поспешил выступить Михаил Пореченков: «Он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди».

По убеждению Пореченкова, реальную оценку картине могут дать лишь профессионалы кинематографа.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 07.04.2018 Теги: Данила Козловский

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