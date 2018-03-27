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Боня отказывается везти дочь в Россию


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Страшный пожар в торговом центре Кемерово мало кого оставил равнодушным. Известные персоны скорбят и выражают соболезнования. Некоторые звезды требуют наказать виновных и не допустить повторения трагедии. Но Виктория Боня не торопилась с соболезнованиями, а на упреки отреагировала несколько странно.

Вчера в Insta Боня опубликовала селфи с букетом роз. Чуть позже модель попыталась поддержать пострадавших в Кемерово: «Сложно передать словами, как хочется поддержать родных и близких жертв трагедии и даже просто горожан Кемерово! Нет таких слов, которые могли бы облегчить хоть на каплю эту горечь потерь...» Но было поздно.

Многие стали упрекать Викторию за публикацию романтичных снимков. Некоторые даже поинтересовались: «Интересно, она бы то же самое делала бы, окажись в том кинотеатре ее дочка?»

Боня ответила резко: «Вот так у нас «скорбят» люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре? Вот так у нас страна «поддерживает» людей в несчастье. Поймите, те, кто пишет эти ядовитые комментарии, вы и есть лицо нашей страны! Стыдобища и позор вашим матерям и отцам, которые воспитали такую прожилку нации! <...>. Я могу сказать наверняка, я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное.. жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени! Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни уже ничего и быть не может, ад внутри вас! И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо».

Ранее мы писали:

Виктория Боня растрогана поддержкой поклонников. Звезда официально заявила о разрыве.

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1 Не нравится 1 Нравится 27.03.2018 Теги: виктория боня

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