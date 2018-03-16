Принцесса Мадлен показала дочь в розовом
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Шведская принцесса Мадлен (Madeleine) недавно снова стала матерью. И она отмечает первые недели жизни ее ребенка фотографиями в Instagram.
Лет семь назад она считалась чуть ли не безбашенной девицей. А теперь принцесса Мадлен - образцовая мать семейства. Ее Высочество вместе с супругом, американским бизнесменом Кристофером О'Нилом (Christopher O'Neil), воспитывает теперь троих наследников.
И на днях принцесса выложила очаровательный коллаж с маленькой Адриенной, дремлющей в кремовом свитере. Девочка была вся в розовом, вокруг были розы, а прикрывало ее пушистое розовое одеяльце. «Нам исполнилась неделя!» - подписала принцесса фотоколлаж.
Мадлен регулярно размешает фотографии своих детей на страничке в Facebook, а теперь и в новом аккаунте в Instagram. «Для меня очень важно продемонстрировать частичку моей жизни и моих детей в социальных сетях, чтобы люди увидели, что я и моя семья представляем собой», - говорила она изданию PEOPLE в 2016 году.
Принцесса Адриенна родилась 9 марта. Мадлен и ее муж разместили первую фотографию малышки буквально через несколько часов после ее появления на свет. У Адриенны есть четырехлетняя сестра Леонора и двухлетний братик Николас.
Королевская чета проживает в настоящее время в их доме в Стокгольме, тогда как обычно они предпочитают Лондон. Имя маленькой принцессы Мадлен тоже раскрыла через Instagram, выложив новую фотографию новорожденной с ее братом и сестрой.
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Обсуждение 1
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17.03.18 15:50