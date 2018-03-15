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Тейлор Свифт задумывается о браке


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28-летняя поп-звезда уверена, что ее бойфренд Джо Алвин, который на год ее младше, «тот самый». Как сообщают СМИ, Тейлор Свифт (Taylor Swift) хочет как можно скорее обручиться.

 

Как сообщает издание Us Weekly, Тейлор и Джо прилагают немалые усилия для того, чтобы быть как можно дальше от публики и камер. «Это первый раз, когда она почти что прячет своего мужчину, - говорит источник, близкий к звезде. - Джо ей действительно очень нравится. Она хочет, чтобы ее личная жизнь проходила отдельно от работы».

Джо и Тейлор считаются парой с мая 2017 года. Согласно Us Weekly, Тейлор больше всего нравится в ее мужчине, что он «не ищет внимания и старается не привлекать его». Звезде нравится устремленность Джо и то, что у него есть собственная карьера. «Она чувствует себя уверенной в нем, и Джо действительно любит ее», - говорит источник.

Джо будет сопровождать Свифт в ее мировом туре Reputation, который начнется в мае. Всего несколько дней назад Тейлор выпустила видеоклип Delicate в поддержку альбома и тура. Несмотря на то, что в песне ничего не говорится о ее бойфренде, маленький намек на него поклонники все же смогли разглядеть. В одной из сцен вдали можно увидеть вывеску «Магазинчик Джо».
 



0 Не нравится 0 Нравится 15.03.2018 Теги: Тейлор Свифт

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