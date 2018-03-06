Журнал MODA topical и центр красоты и здоровья Best представили премию «Пара Года BEST 2018»!

27 февраля в Москве прошла 10-я ежегодная звездная премия «Пара Года BEST 2018»! Великолепный, роскошный и величественный Triumph Event Hall встретил самые яркие и романтичные пары шоу-бизнеса. Весь вечер прекрасные ведущие Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев не давали скучать звездной публике. В номинации «Пара Года BEST 2018» победили Елена Летучая и Юрий Анашенков.

Свои статуэтки также получили:

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ И АЛЬБИНА ДЖАНАБАЕВА - «Музыкальная пара»

ВАЛЕРИЯ И ИОСИФ ПРИГОЖИН - «Океан Любви»

ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ И НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ - «Стильная пара»

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ И СУПРУГ - «История любви»

САТИ КАЗАНОВА И СТЕФАНО ТИОЦЦО - «Любовь не знает границ»

АЛЕКСАНДР И ЕКАТЕРИНА СТРИЖЕНОВЫ - «Гармоничная пара»

ДМИТРИЙ И ЕЛЕНА МАЛИКОВЫ - «Больше чем любовь»

АННА ХИЛЬКЕВИЧ И СУПРУГ АРТУР - «Яркие чувства»

АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК И ПЕТР ЧЕРНЫШЕВ - «Чувственная пара»

ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВСКАЯ И СЕРГЕЙ ДЗЕБАНЬ - «Чары любви»

КСЕНИЯ БОРОДИНА И КУРБАН ОМАРОВ - «Реальная любовь»

ЖАСМИН И ИЛАН ШОР - «Счастливы вместе»

НАТАЛЬЯ СЕНЧУКОВА И ВИКТОР РЫБИН - «Позитивная пара»

ГРУППА ГРАДУСЫ (Роман Пашков с супругой Анной, Руслан Тагиев с супругой Еленой) - «Градусы любви»

АРТИК С СУПРУГОЙ - «Неделимы»

ВЯЧЕСЛАВ И ЛАДА ФЕТИСОВЫ - «Сила притяжения»

РЕЗЕДА с Евгением - «Красота баланса»

НАТАЛЬЯ БЕЛАЯ И ЮРИЙ БЕЛЯКОВ - «Фэшн-пара»

АЛЕКСЕЙ И ЮЛИЯ ЧЕБОТАРЕВЫ - «Формула любви»

АЛЕКСЕЙ И ОЛЬГА ЛУКМАНОВЫ - «На правах любви»

РИММА БОТЭ И АЛЕКСЕЙ АРТ - «Бизнес-пара»



































Весь вечер гости наслаждались хитами: Юлии Началовой, Артема Качера, Алисы Гросу, Сати Казановой, Родиона Газманова, группы «Градусы», Виолетты Ершовой.

















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В рамках премии состоялся показ от бренда M.G (дизайнер Мару Гулишан) и показ коллекции от дизайнерского бренда платьев Olivegrey при поддержке модельного агентства Casta models.

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