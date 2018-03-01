Наталья Бардо поняла, как обрести гармонию

Упорная работа обычно приносит неплохие результаты. Но важно не забывать - для баланса и гармонии необходим отдых. Актриса Наталья Бардо это подтвердит личным примером.

Последний месяц зимы Бардо провела в Лос-Анджелесе. По словам актрисы, ей крайне был необходим основательный отдых после длительных съемок в сериале «Улетный экипаж». «Работали по 15 часов в сутки, почти без выходных. Я была выжата как лимон, и настроение соответствующее. В какой-то момент я поняла, что срочно нужен отдых, причем пассивный. Впервые за 29 лет я решила просто отдыхать, никуда не бежать, не ходить на кастинги», - говорит Наталья.

Отдых актриса решила себе устроить по максимуму: от тренировок отказалась, на время забыла о диете. А приятели подсказали девушке, как провести полную перезагрузку. «Мои друзья, которые живут в Лос-Анджелесе уже много лет, учили меня радоваться каждому моменту жизни. Как же здорово просто слушать музыку в наушниках и смотреть на океан! Раньше радость я видела только в работе, теперь все переосмыслила», - цитирует Бардо издание «7 Дней».

Публикация от Наталья Бардо (@bardonata) Фев 27, 2018 в 3:56 PST

На днях актриса вернулась в Москву и сейчас готовится к новому рывку: «В Москве очень холодно! Я пересматриваю фотографии из Лос-Анджелеса, честно, греют. Но все-таки я соскучилась по Москве и по работе. Впереди много активностей, работы и премьер».

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