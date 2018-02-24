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Бузова готова отстаивать свою честь в суде


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В соцсетях, прессе и на телевидении нередко подтрунивают над Ольгой Бузовой. Некоторые открыто ее критикуют, другие язвительно высмеивают. Обычно девушка воспринимает критику и насмешки относительно спокойно, но сейчас терпение звезды лопнуло.

Бузова заявила о намерении подать в суд на одного из артистов ТНТ. Как выяснилось, резидент Comedy Club Андрей Скороход опубликовал в Insta фотоколлаж, где Бузова сравнивается с Хищником. Одна из подписчиц артиста оскорбительно высказалась в адрес Ольги, Андрей же поддержал ее "лайком".

Бузова пришла в ярость. «У меня нет защитника. Я одна. И все проблемы решаю сама. Сегодня один «недомужчина», с которым мы работаем на одном канале, позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из камеди, никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд. Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками, я не позволю никому. Я могу еще пережить оскорбления, но своих людей я в обиду не дам. НИКОМУ», - написала звезда.

Впрочем, есть информация, что Скороход уже принес извинения Ольге.

Ранее мы писали:

Батрутдинов узнал настоящую Бузову. Тимур скучает по Ольге.

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Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.



0 Не нравится 1 Нравится 24.02.2018 Теги: Ольга Бузова

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