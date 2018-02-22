Кайя Гербер перевоплотилась в Жаклин Кеннеди

Осенью прошлого года дочь супермодели Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) Кайя Гербер (Kaia Gerber) стала одной из самых востребованных моделей на Неделях моды. Сейчас 16-летняя девушка повторяет собственный успех и в среду открыла показ Moschino. Причем на подиум Кайя вышла в неожиданном образе.

Гербер продефилировала в костюме в стиле 50-х. А прическа и макияж повторяли образ Жаклин Кеннеди. Как написала Кайя в Insta, для нее открывать показ Moschino было не только честью, но огромным удовольствием и развлечением.

Тем временем модные обозреватели разбирают феномен успеха Гербер, отмечая, что у девушки великолепные данные. «Природная худоба Кайи визуально делает ее еще более необычной. Такими темпами у девушки есть все шансы перегнать Еву Герцигову, Эль Макферсон и других длинноногих моделей», - пишет Elle. Кстати, никаких диет девушка не придерживается.

Синди Кроуфорд, между прочим, не раз говорила, что испытывает легкую зависть к внешности дочери. «Часто я смотрю на нее и думаю: "У тебя такая же кожа, какая была у меня раньше. У тебя мои ноги и волосы. Я хочу все это обратно"».

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Источник фото: Globallookpress.com