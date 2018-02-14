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Волочкова показывает фейковую романтику?


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Анастасия Волочкова влюблена и счастлива. И готова доказать это соответствующими снимками. Правда, многие сомневаются в счастье Насти.

На протяжении нескольких недель Волочкова публикует совместные снимки с мужчиной, которого называет «возлюбленным». Имя джентльмена - Михаил. Фамилия - Логинов. Ему 40 лет, мужчина занят в гостиничном бизнесе, имеет небольшой, но стабильный доход.

Сегодня Анастасия опубликовала снимок поцелуя с Михаилом. «Мои дорогие, а вы подготовились к встрече Дня влюбленных? Мы — да! — написала артистка. - А вам какие мои фото нравятся больше? Где я одна или не одна? Я ненавижу одиночество с детства. Вот поэтому по жизни и не одна. И вам желаю любви! Порадуйтесь без злорадства. Если сможете…»

Разумеется, мнения подписчиков разделились. Некоторые поспешили поздравить балерину, были и скептики: «Скоро и с этим судиться будет. Прибежит за помощью к Малахову», «Настенька, Вы же православная!!! Отмечайте 8 июля! Любите и будьте любимы», «Это очередной пиар-ход».

Между прочим, на днях помощница Волочковой рассказала о спланированной травле балерины в соцсетях. Как выяснилось, негативные комментарии в адрес звезды идут с пустых аккаунтов. «Один и тот же человек создает нулевые аккаунты с одной лишь целью — оставлять под каждым постом Насти негативный комментарий. Людям за это прилично платят», — цитирует Eg.ru ассистентку звезды.

Ранее мы писали:

Волочкова призналась в любви Керимову. Балерина пытается поддержать миллиардера.

Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским. 

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.



0 Не нравится 1 Нравится 14.02.2018 Теги: анастасия волочкова

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Обсуждение 13  

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Лучшие комментарии

  • Персикова
    Конечно , так и есть : целая мафия занимается созданием фейковых страничек, чтобы травить Настю в соцсетях. Это уже даже не смешно. У неё реально начинает ехать крыша . Может , и впрямь от одиночества ?...
    		14.02.18 12:58
         
    15
         
    Контекст комментария
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  • Персикова
    И где вы злость-то увидели ? Иронию - да , но злость ? Вот у ж правда, каждый видит как он видит... Лично я испытываю к ней жалость. При таких исходных данных , при таком старте и такое вот продолжение ... то половые партнеры выкладывают в сеть чёрт знает что , то сама. А ведь скоро дочь подрастет и все это будет видеть , а если что и не увидит , так сверстники подскажут. Печально. Насчет злых людей в интернете, вы реально верите , что кому-то настолько надо её троллить до такой степени , чтоб и денег не жалеть и времени ? Не тот масштаб личности у неё , что шкурка выделки стоила. Больше похоже на имитацию троллинга с целью привлечения внимания , одни шпагаты уже никого не привлекают. И предвосхищая дежурное "кто вы такие и вы ей просто завидуете" , сразу отвечу - не завидую .Потому, что нечему .
    		 14.02.18 20:58
         
    6
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Л
    Да! Такой разброс в никуда все то, что нарабатывается трудом. Вообще, если балерина - то что нибудь станцуйте.Где интересные спектакли? Где хотя бы последний раз танцевала? А то все про половых партнеров и секс. Я ж не подружка наперстница и не мать Тереза.Зачем мне это все. На балет схожу. К балерине, а не к любительнице секса.А Волочкова к балету уже никакого отношения не имеет. А то " Изумруд России" , а в чем изумрудность? В шпагатах и секс партнерах? Тогда уж просто светская львица и ли женщина, которая ищет счастье в сексе. При чем тут " Изумруд России" И заплатили мне кучу денег, что бы я написала о том, что она вместо танца в расстяжке все время.
    		 14.02.18 22:03
         
    5
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Фло
    Не поняла, за что минусы. Совершенно согласна с автором. Смешно читать про весь этот бесконечный труд и зависть. Труд - каким местом, простите? Где она в последний раз танцевала? И завидовать нечему - кто она? не только не балерина, но даже и не просто счастливая женщина. Вообще пустое место с непомерно раздутым самомнением (возможно, из-за комплексов).
    		 15.02.18 00:03
         
    5
         
    Контекст комментария
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  • 50/50
    пишут в соцсетях как раз, чтобы показать себя )) иначе можно вести закрытый дневник, и никто смеяться не будет)) только кому она будет нужна без своего шпагата?
    		 15.02.18 08:00
         
    4
         
    Контекст комментария
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  • 50/50
    жуткая бабца. спилась, разъелась
    		 15.02.18 07:59
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • прелесть
    Мне понрмвились фотографии.
    		14.02.18 23:05
         
    0
         
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  • Ника
    Л и персикова: вы не верите, что есть на свете злые люди? Тогда прочтите свои комментарии и убедитесь сами?
    		 14.02.18 20:38
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Персикова
      И где вы злость-то увидели ? Иронию - да , но злость ? Вот у ж правда, каждый видит как он видит... Лично я испытываю к ней жалость. При таких исходных данных , при таком старте и такое вот продолжение ... то половые партнеры выкладывают в сеть чёрт знает что , то сама. А ведь скоро дочь подрастет и все это будет видеть , а если что и не увидит , так сверстники подскажут. Печально. Насчет злых людей в интернете, вы реально верите , что кому-то настолько надо её троллить до такой степени , чтоб и денег не жалеть и времени ? Не тот масштаб личности у неё , что шкурка выделки стоила. Больше похоже на имитацию троллинга с целью привлечения внимания , одни шпагаты уже никого не привлекают. И предвосхищая дежурное "кто вы такие и вы ей просто завидуете" , сразу отвечу - не завидую .Потому, что нечему .
      		 14.02.18 20:58
           
      6
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Л
      Да! Такой разброс в никуда все то, что нарабатывается трудом. Вообще, если балерина - то что нибудь станцуйте.Где интересные спектакли? Где хотя бы последний раз танцевала? А то все про половых партнеров и секс. Я ж не подружка наперстница и не мать Тереза.Зачем мне это все. На балет схожу. К балерине, а не к любительнице секса.А Волочкова к балету уже никакого отношения не имеет. А то " Изумруд России" , а в чем изумрудность? В шпагатах и секс партнерах? Тогда уж просто светская львица и ли женщина, которая ищет счастье в сексе. При чем тут " Изумруд России" И заплатили мне кучу денег, что бы я написала о том, что она вместо танца в расстяжке все время.
      		 14.02.18 22:03
           
      5
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Фло
        Не поняла, за что минусы. Совершенно согласна с автором. Смешно читать про весь этот бесконечный труд и зависть. Труд - каким местом, простите? Где она в последний раз танцевала? И завидовать нечему - кто она? не только не балерина, но даже и не просто счастливая женщина. Вообще пустое место с непомерно раздутым самомнением (возможно, из-за комплексов).
        		 15.02.18 00:03
             
        5
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Ника
      Вам знакомо понятие "кибер травля"? Травят не только известных людей, но и "простых смертных". Не жалея времени и денег на тот же интернет. Зачем? Злые, мелкие, завистливые люди... многие с отклонениями в психике. А вы вот зачем статью про Волочкову читали? Она же вам не нравится? Чтобы позлиться? Вы любите, когда вас злят? Вы любите читать и писать про неприятных вам людей?
      		14.02.18 23:35
           
      1
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Персикова
        Ника , ну вы я смотрю тоже не пожалели времени на меня , неприятную ))) И еще - вокруг меня , например , нет мелких злых и завистливых людей . Я вижу много красивых , добрых , благородных , искренних и приятных людей. Видимо , если перефразировать поговорку, то : скажи мне кто вокруг тебя и я скажу тебе, кто ты ?
        		 15.02.18 09:08
             
        1
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Л
    Вот бы узнать кто прилично платит? Ведь она уже вообще никто . Бывшая балерина, бывшая любовница российского богача.. А потом просто женщина с букетом, ликими бровями и растопыренными ногами. И встречается она даже с собственным шофером из деревни...Неужели деревенские "хорошо платят"??Что это за мафия такая?
    		14.02.18 16:15
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Персикова
    Конечно , так и есть : целая мафия занимается созданием фейковых страничек, чтобы травить Настю в соцсетях. Это уже даже не смешно. У неё реально начинает ехать крыша . Может , и впрямь от одиночества ?...
    		14.02.18 12:58
         
    15
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
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