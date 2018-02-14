Волочкова показывает фейковую романтику?

Анастасия Волочкова влюблена и счастлива. И готова доказать это соответствующими снимками. Правда, многие сомневаются в счастье Насти.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 13, 2018 в 12:29 PST

На протяжении нескольких недель Волочкова публикует совместные снимки с мужчиной, которого называет «возлюбленным». Имя джентльмена - Михаил. Фамилия - Логинов. Ему 40 лет, мужчина занят в гостиничном бизнесе, имеет небольшой, но стабильный доход.

Сегодня Анастасия опубликовала снимок поцелуя с Михаилом. «Мои дорогие, а вы подготовились к встрече Дня влюбленных? Мы — да! — написала артистка. - А вам какие мои фото нравятся больше? Где я одна или не одна? Я ненавижу одиночество с детства. Вот поэтому по жизни и не одна. И вам желаю любви! Порадуйтесь без злорадства. Если сможете…»

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 10, 2018 в 7:54 PST

Разумеется, мнения подписчиков разделились. Некоторые поспешили поздравить балерину, были и скептики: «Скоро и с этим судиться будет. Прибежит за помощью к Малахову», «Настенька, Вы же православная!!! Отмечайте 8 июля! Любите и будьте любимы», «Это очередной пиар-ход».

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 13, 2018 в 9:42 PST

Между прочим, на днях помощница Волочковой рассказала о спланированной травле балерины в соцсетях. Как выяснилось, негативные комментарии в адрес звезды идут с пустых аккаунтов. «Один и тот же человек создает нулевые аккаунты с одной лишь целью — оставлять под каждым постом Насти негативный комментарий. Людям за это прилично платят», — цитирует Eg.ru ассистентку звезды.

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