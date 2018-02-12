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Бузова воспользовалась советом Собчак


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Ольга Бузова на выходных выступила в Санкт-Петербурге и Москве. В столице девушка блеснула на Big Love Show в «Олимпийском». Реакция публики на выступление девушки неоднозначная, но Ольга знает, как реагировать на критику.

Над талантами Бузовой не посмеивались разве в глубокой тайге. Но многие отмечают завидную целеустремленность девушки. Ксения Собчак заметила это еще во время съемок в реалити-шоу «Дом-2». И по словам Бузовой, в свое время кандидат в президенты дала ей ценный совет.

В интервью изданию «Коллекция. Караван историй» Ольга поведала, что в первый год съемок в реалити в какой-то момент решила покинуть проект. Но Ксения ее отговорила и заметила: «Оль, ты личность, и тебя всегда будут гнобить. Учись сдерживать эмоции, шутить над собой и выходить победительницей из любой ситуации». Бузова старается слова Собчак не забывать.

Кстати, на днях девушка обмолвилась, что ее роман с Тимуром Батрутдиновым вовсе и не роман. «Мы очень хорошо общаемся. Мы знаем друг друга уже 13 лет. Мы с ним прекрасно общаемся и работаем вместе. Мне с ним очень комфортно и хорошо, но романа у нас нет!» — сообщила Бузова Love Radio.

Ранее же появилась информация о планах артистов сыграть в октябре свадьбу в Барселоне. Правда, якобы при условии, если не найдутся более подходящие партнеры.

Ранее мы писали:

Батрутдинов узнал настоящую Бузову. Тимур скучает по Ольге.

Бузовой советуют не терять женское достоинство. Ольга болезненно отреагировала на женитьбу Тарасова.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.



0 Не нравится 0 Нравится 12.02.2018 Теги: Ольга Бузова

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