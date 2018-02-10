Корчевников готовится стать отцом

В очередном выпуске передачи «Судьба человека» ведущий Борис Корчевников сделал сенсационное заявление. Он готовится стать папой. Правда, имя избранницы Борис пока не называет.

Гостьей нового выпуска программы Корчевникова стала певица Натали. Артистка, которая сейчас растит трех ребят, рассказала о прелестях материнства и так вдохновила Бориса, что в какой-то момент он заявил: «Я собираюсь стать папой. Да! Научите меня, в чем главная история? Ведь мне тоже придется пеленать. А пеленочка должна быть теплая? Вы утюгом греете или как?»

После слов Корчевникова поклонники засыпали ведущего вопросами в Insta: «Интересно, Борис и правда готовится стать отцом (т.е. беременность уже наступила) или просто это такая интрига? Или планирует беременность в ближайшем будущем?», «Борис, желаю вам счастья, мне кажется, вы его ждете, маленького такого, пухленького)», «Все, девушки, больше нет смысла заходить на страничку к Борису и комментировать. Раз он признался, что скоро станет папой - значит, он женился уже. Так как становиться родителями вне брака это грех. А раз Борис верующий человек и соблюдает заповеди, значит, женат».

Сам ведущий пока на вопросы не отвечает.

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