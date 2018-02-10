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Кафельникова вошла в роль жены миллиардера


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Она снова улыбается и даже кокетливо позирует. Похоже, предстоящий День всех влюбленных Алеся Кафельникова хочет провести не одна. Но к потенциальному кавалеру у девушки высокие требования.

Алеся опубликовала в Insta видео, которое назвала "The billionaire's wife" (Жена миллиардера). В ролике девушка кокетливо позирует на софе и томно улыбается. Поклонники отметили, что девушка прекрасно выглядит и напоминает одну из топ-моделей: «Красотка, похожа на Миранду Керр», «Очень похожа тут на Адриану Лиму», «Зачем так красиво?»

Напомним, в прошлом году Алеся пережила довольно непростой период. В июле отец Алеси, бывший теннисист Евгений Кафельников, обратился в соцсетях с просьбой о помощи, пожаловавшись, что его жизнь испортили наркотики.

В конце года в интервью журналу Tatler Алеся сама откровенно рассказала о борьбе с наркозависимостью и романе с рэпером Фараоном.

«Анализируя наши отношения, я пришла к выводу, что с Глебом мы любили друг друга запойно. Все мне говорили: "Это твоя первая любовь, ты многое себе придумала". Но ведь когда любовь, совсем не важно, первая она или последняя. Мы держались друг за друга. Даже так: я хваталась за него так крепко, как ни за кого прежде. Для своих лет Глеб очень взрослый. Он мне говорил: "Я не хочу тянуть тебя за собой, я хочу, чтобы мы шли вместе за руку". А я привыкла, что меня за собой всю жизнь тащил папа. Я плохо умею идти сама. Теперь учусь».

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0 Не нравится 0 Нравится 10.02.2018 Теги: Алеся Кафельникова

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