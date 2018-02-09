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Сергей Лазарев рассказал о талантах сына


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Сергей Лазарев стал героем нового выпуска тележурнала «Однажды». В эфире передачи артист рассказал о личном, а также похвастался успехами сына, который уже в три года демонстрирует тягу к творчеству.

 

Как пишет издание StarHit, артист, который впервые стал отцом в 2014 году, увлеченно занимается воспитанием сына Никиты. Лазарев отмечает, что у ребенка уже есть интересы, и эти стремления, считает артист, важно заметить и начать развивать. «Никита учит английский и русский, уже начинает читать. Он любит знания и так быстро все схватывает. Каждый раз, когда мы с ним играем в развивающие игры или читаем буквы, он жадно все воспринимает. И еще он уже поет».

Сергей только радуется, что ребенок растет таким артистичным, весь в папу. «Он очень похож на меня в детстве, по маминым рассказам, – когда все интересно, когда вроде и артистичный, и танцует, и поет, и чуть ли не на шпагат хочет садиться. Кстати, у меня в детстве была спортивная гимнастика. У нас есть игрушка с клавишами, он уже пытается на них нажимать. Значит, у Никиты есть заинтересованность в этом», - сообщил Сергей в эфире передачи.

В последнее время артист часто путешествует с мальчиком, недавно они вернулись из Майами. Сергей недавно писал о том, что они столкнулись с проблемой смены часовых поясов и страдают теперь бессонницей.

Артист старается грамотно балансировать между музыкальной карьерой и воспитанием Никиты. Сергей отмечал не раз, что порой ему весьма сложно.
 



0 Не нравится 0 Нравится 09.02.2018 Теги: сергей лазарев

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