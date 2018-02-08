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Энистон рассказала, как создать дом мечты


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Что нужно зрелой голливудской актрисе для полного счастья в жизни? Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) все объяснила и даже показала. «Я смотрю на своего мужа, на собак в своем доме и понимаю, что больше мне ничего не хочется», - говорит звезда.

Особняк в Бель-Эйр 1965 года постройки, спроектированный известным архитектором Куинси Джонсом, Дженнифер приобрела семь лет назад. На протяжении нескольких лет в доме шла реновация, затем Энистон занималась дизайном в команде с профессионалами дизайн-интерьера и увлеклась не на шутку. «Если бы я не была актрисой, я хотела бы быть дизайнером. Я влюбилась в процесс, - рассказала Джен в интервью Architectural Digest. - В выборе тканей, в обсуждении отделки есть нечто вроде бальзама для моей души».

По словам актрисы, она не один час обсуждала с дизайнерами (в какой-то момент подключился и Джастин Теру), как смягчить некоторые острые линии в комнатах и украсить интерьер акссесуарами, приятными на ощупь. «Сексуальность важна, но комфорт необходим», - отмечает звезда.

По словам Дженнифер, в своем доме она чувствует себя абсолютно комфортно, глядя в любой уголок, она испытывает приятное удовлетворение.

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    Рисунок
    А вам дом Энистон кажется комфортным?

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0 Не нравится 2 Нравится 08.02.2018 Теги: Дженнифер Энистон

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