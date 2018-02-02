Ирина Шейк готовится к пополнению?

Топ-модель Ирина Шейк в марте прошлого года стала счастливой мамой очаровательной дочки. Звезда с успехом совмещает карьеру и уход за ребенком, но похоже, сейчас семья для Ирины важнее фотосессий и красной дорожки. По слухам, Шейк уже готовится к рождению второго наследника.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Фев 1, 2018 at 10:40 PST

На днях Шейк в компании своего возлюбленного, актера Брэдли Купера (Bradley Cooper), была замечена у медицинского центра, специализирующегося на планировании беременности. Некоторые обозреватели даже заметили на снимках Ирины, сделанных папарацци, некоторое изменение по линии талии модели. По мнению колумнистов, Шейк и Купер уже поработали над вопросом пополнения семьи.

Ирина и Брэдли обычно не комментируют сплетни и предпочитают не распространяться об отношениях. Но если информация о второй беременности модели подтвердится, сюрпризом это не будет. Одна из близких подруг звезды в конце 2017 года говорила о планах Шейк подарить дочери брата или сестренку. «Ирина просто обожает свою дочурку, и ей очень нравится быть мамой. Ирина готова забеременеть уже в следующем году. И Брэдли ее поддерживает, он вполне готов к появлению второго наследника!»

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Янв 31, 2018 at 5:00 PST

Напомним, модель и актер вместе несколько лет, но пока не узаконили отношения. Ходили слухи о планах пары сочетаться браком в августе 2017 года, но пока никаких новостей. В окружении пары уверяют, что у молодых родителей - полная гармония.

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