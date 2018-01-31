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Седокова представила свою самую красивую песню


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Анна Седокова представляет первую новинку 2018 года - клип на песню «На воле». Видео, над режиссурой которого Анна поработала вместе с артисткой Алиной Верипя, напоминает мини-мелодраму. И сама Седокова своей работой очень довольна.

По сюжету клипа главную героиню разрывают чувства к двум мужчинам. И сделать выбор очень сложно.

«Когда кто-то врывается в твою жизнь и дает тебе те эмоции, которые ты давно не испытывала, то ты не сразу понимаешь, настоящие ли они», - рассуждает Седокова. «Думаю, что "На воле" – это самая красивая песня из всех, которые я пока сочинила, – говорит о своей новой работе Анна. – Она максимально откровенная, провокационная и настоящая. Реальность бывает жестокой, она не состоит из розовых облаков. Измены, обман, прощение и ежедневный выбор, перед которым мы сталкиваемся. И отношения, от которых невозможно спастись. Они душат тебя и разрушают все вокруг. Ты понимаешь, что поступаешь неправильно, но причиняешь боль. Причиняешь боль себе и другим, оправдывая ее словом "любовь". Мне не хочется делать выводы, и я оставляю право осуждать зрителю».

Мнения поклонников, как обычно, разделились: «Самая лучшая песня из всех, что у Анны есть! С душой, с чувствами, с глубоким смыслом!», «Из года в год все в одном стиле... Она страдает и плачет об ушедшей любви», «Клип сильный и глубокий, держит в напряжении - молодец, Аня!﻿»

Ранее мы писали:

Седокова сняла историю о сильных девочках. Артистка презентовала новый клип.

Анна Седокова готова к третьему браку? Артистка намекнула на скорую свадьбу.​

Анна Седокова: «Поменяю к чертям всю жизнь». Артистка настроилась на перемены.



0 Не нравится 0 Нравится 31.01.2018 Теги: анна седокова

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