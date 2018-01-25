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Рэйчел Вайс была против брака


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Они были друзьями многие годы, пока их отношения не переросли в любовь. В недавнем интервью журналу EZ Magazine Рэйчел Вайс (Rachel Weisz) призналась, что у нее никогда не было желания выйти замуж, но все изменилось, когда она полюбила Дэниела Крэйга (Daniel Craig).

 
 

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Рэйчел, которой исполнилось 47 лет, позирует на фотографиях для журнала в халате и с минимальным макияжем, демонстрируя свою естественную неувядающую красоту. Несколько снимков сделано и в ретро-стиле.

В сопроводительном интервью актриса рассказала, что была очень независимой в юности. Она занялась модельной карьерой в 14 лет, чтобы заработать собственные деньги. И ей даже приходилось преодолевать себя, чтобы смотреть романтические фильмы, пока любовь однажды не случилась и с ней.

Как призналась актриса, она раньше даже не думала о том, что выйдет замуж. Однако в 2011 году Рэйчел и Дэниел связали себя узами брака, пишет Daily Mail.

«Я никогда не думала, что выйду замуж. Я была полностью противоположных убеждений, - признается актриса. - Я терпеть не могла романтические комедии, а брак казался основной их составляющей. А потом это просто произошло, счастливо и неожиданно, как мгновение какого-то взросления».

Дэниел и Рэйчел были знакомы много лет, а в 2010 году они стали вместе работать над картиной «Дом мечты». В фильме они изображают пару, в тот же год они начали встречаться и в реальной жизни.
 



0 Не нравится 0 Нравится 25.01.2018 Теги: Рэйчел Вайс

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