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В новом виде: Serebro начинает выступать с новой участницей


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Важные дела лучше всего начинать в январе. Так решили Максим Фадеев и участницы группы Serebro. Накануне девушки объявили о начале выступлений в обновленном составе. Причем дату для первого выступления выбрали символичную - 19 января.

 

Теперь с Ольгой Серябкиной и Екатериной Кищук будет выступать Татьяна Моргунова. Девушка прошла кастинг, объявленный Максимом Фадеевым в октябре прошлого года, после ухода из группы Полины Фаворской. Причем Полина выступала в составе группы до конца 2017 года.

«Иногда мне кажется, что я чувствую, как вибрирует воздух, - писала Серябкина после прихода в коллектив Татьяны. - Это происходит тогда, когда моя энергия умножается на музыку и событие... Или интерес. Интерес, как правило, приходит с новым человеком. Группа SEREBRO существует уже больше десяти лет. А в моем сознании как будто всю мою жизнь. У нас было много разных периодов, и каждый из них не был похож на предыдущий. Для меня каждый наш состав имел свой цвет. И сейчас я чувствую, что цвет вновь скоро поменяется. Он уже начал меняться. Но каким он станет, я пока еще не понимаю. Потому что каждая из нас добавляет свои краски».

Ранее мы писали:

Ольга Серябкина спровоцировала скандал откровенным снимком. Подписчики недовольны голым фото.

Песня дня. Чувственный дебют солистки Serebro. Holy Molly - англоязычный сольный проект Ольги Серябкиной. 

Serebro представили провокационную фотосессию. Снимки получились эффектными. Как всегда. 



0 Не нравится 0 Нравится 19.01.2018 Теги: Serebro

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