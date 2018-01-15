Дженнифер Лопес стала звездой Guess

Похоже, конкуренция среди женщин становится более жесткой. Зрелые дамы не намерены уступать юным девушкам. И Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) - яркий тому пример. 48-летняя дива стала звездой новой рекламной кампании Guess.

Публикация от GUESS (@guess) Янв 14, 2018 at 10:00 PST

О сотрудничестве бренда с Дженнифер было объявлено в декабре, а на выходных в соцсетях появился первый эффектный снимок. Поклонники в восторге, а модные обозреватели не могут не признать, что выглядит Лопес шикарно.

Ранее Дженнифер, которая оказалась самой зрелой моделью Guess за всю историю бренда, призналась, что когда к ней обратился креативный глава бренда Пол Марчиано с предложением сотрудничества, у нее захватило дух. «Это просто потрясающе, стать частью столь легендарного бренда, который я люблю еще с тех пор, когда была подростком».

Напомним, ранее Лопес не раз подчеркивала, что именно с годами научилась ценить себя. «Раньше считала себя недостаточно стройной из-за того, что у меня есть формы. Но потом я поняла, что гораздо важнее быть здоровым и воспринимать себя как нечто большее, чем просто какой-то определенный тип фигуры. Красота — это восприятие себя, нахождение прекрасного в себе».

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