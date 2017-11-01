Дженнифер Лопес показала чувства к Родригесу

Кто сомневался в чувствах Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) и Алекса Родригеса (Alex Rodriguez)? У пары все серьезно. Можно даже сказать, серьезнее не бывает, и совместные съемки для обложки декабрьского номера Vanity Fair тому подтверждение.

Дженнифер и Алекс опубликовали снимки с фотосессии. А в сопроводительном интервью бывший профи бейсбола заявил, что он и Лопес «словно близнецы».

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Окт 31 2017 в 4:03 PDT

«Мы оба львы (по гороскопу), оба из Нью-Йорка, у обоих латиноамериканские корни. Совпадений наберется еще по 20 пунктам», - пояснил Родригес.

Дженнифер рассказала о первом свидании. «Он был в своей белой рубашке, очень уверенный и мужественный. И такой болтливый. Я думала о себе как о слишком громкой женщине, но теперь я в этом не уверена. Тогда он рассказывал мне о своих планах, о том, как только что ушел из бейсбола и как он женился. Совсем не те вещи, о которых говорят на первом свидании».

Напомним, роман с Алексом завязался у певицы в начале года. Как рассказывала Лопес, она познакомилась с бейсболистом довольно давно. После разрыва с Энтони Алекс делал попытки завязать отношения, но Лопес была к этому не готова. Бейсболист сделал еще одну попытку после того, как в начале года стало известно о разрыве певицы с Каспером Смартом. И тогда спортсмену повезло.

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