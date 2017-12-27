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Кабаева об отстранении россиян от участия в Олимпиаде


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Алина Кабаева прекрасно знает цену олимпийской победы. И бывшая гимнастка пытается поддержать российских спортсменов. По мнению Кабаевой, сейчас грубо нарушен олимпийский принцип личной ответственности.

В новом интервью изданию «Спорт-Экспресс» Кабаева прокомментировала решение МОК об отстранении российской сборной от участия в Играх - 2018. «Мне трудно судить о том, чего на самом деле хотят чиновники ВАДА и МОК, но то, что они кошмарят наш спорт, – это очевидно. Антидопинговый скандал длится с ноября 2015 года, и до сих пор, насколько я понимаю, убедительных доказательств комиссия по расследованию не представила».

По предположению Алины Маратовны, решение МОК принято на основе «чьих-то личных, субъективных представлений о наказаниях». «Президент МОК заявил, что проблема "русского допинга" является "главным вызовом для олимпийского движения"! Как это понимать?» - возмущена Кабаева.

Алина также поддержала спортсменов, решивших выступать под нейтральным флагом. Спортсменам, которые получили разрешение на участие в Олимпиаде, будет нелегко. «Выступать без флага, без гимна, под нейтральной символикой… Ведь у каждого спортсмена есть родина, есть чувство национальной гордости, это же нельзя отменить или присвоить».

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Тина Канделаки работает с Алиной Кабаевой. Олимпийская чемпионка побывала в студии программы "Матч-ТВ". 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2017 Теги: Алина Кабаева

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