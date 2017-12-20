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Татьяна Навка раскрыла секрет семейной гармонии


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Татьяна Навка может без ложной скромности назвать себя очень счастливой женщиной. Олимпийская чемпионка, заботливая мама, любимая жена - что еще нужно? Разумеется, достигнуть всего этого довольно сложно. Но порой Навка не прочь поделиться секретами.

В новом интервью Татьяна заметила, что в жизни очень важно развивать силу воли. И даже семейную жизнь можно сравнить со спортивным состязанием.

«Я бы не стала олимпийской чемпионкой, если бы не умела преодолевать трудности. Да, нужно уметь стиснуть зубы, уметь прощать, забывать обиды и идти вперед... Ссоры и споры — неизбежная составляющая любого творческого процесса, особенно когда партнерам небезразлично то, что они делают. Эмоции остывают, разум включается, мы выходим на лед и продолжаем работать дальше. Это как в семейной жизни, ведь нет пары, у которой не было бы конфликтов. Но если люди действительно любят друг друга и умеют прощать, они находят пути для компромисса», - цитирует портал «7 Дней» королеву льда.

Навка также рассказала, что после двух лет жизни в браке ее супруг Дмитрий Песков начал разбираться в фигурном катании. Правда, пока он не может отличить тулуп от акселя. И время от времени так комментирует выступления Татьяны, что она не может скрыть улыбки. «А если серьезно, то моя семья — это мои самые главные критики. Мне очень приятно, что на протяжении стольких месяцев они все меня так поддерживают и вдохновляют».

Ранее мы писали:

Татьяна Навка покрасовалась на Круазетт. Фигуристка стала звездой фотосессии Chopard.

Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю. 



0 Не нравится 0 Нравится 20.12.2017 Теги: татьяна навка

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