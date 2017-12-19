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Крисси Тейген рассказала, что ей не нравится в материнстве


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Крисси Тейген (Chrissy Teigen), которая почти год назад родила девочку, а сейчас ждет второго ребенка, рассказала поклонникам, что ей не нравится в материнстве.

 

Американская модель и телеведущая, которой нравится быть мамой,  посетовала, что есть один нюанс, который портит жизнь во время беременности, пишет издание People. Девушка спросила поклонников в Twitter, как ей справиться с этим.

«Мне нравится быть беременной. Но эти головные боли, эти ужасные головные боли. Кто-нибудь, подскажите, как справиться с этим. Но не говорите о воде, тайленоле, железе или магнезии. Мне нужно волшебство».

Тейген сейчас снова беременна, это будет уже второй ребенок у Крисси и ее мужа Джона Ледженда (John Legend). Их первенцу, дочери Луне Симоне, исполнилось 19 месяцев.

Модель объявила о своей беременности в Insta в ноябре, разместив очаровательное видео со своей дочерью. «Луна, что здесь?» - спрашивала Тейген за кадром, а Луна показывала на мамин живот.

Стоит отметить, что зачатие первого ребенка паре никак не давалась, и в феврале 2016 года они прибегли к экстракорпоральному оплодотворению. И даже в этом случае зачатие получилось со второго раза. Пол второго ребенка пара еще не знает. Но еще в ноябре Тейген признавалась в интервью Entertainment Tonight, что больше хотела бы мальчика.



0 Не нравится 0 Нравится 19.12.2017 Теги: Крисси Тейген

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