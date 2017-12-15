Басков планирует свадьбу на каникулах

Они планировали роскошную свадьбу в октябре. Но по семейным причинам Николай Басков и Виктория Лопырева решили перенести бракосочетание на неопределенное будущее. Хотя... Не исключено, что пара решила провести свадьбу тайно.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Дек 13 2017 в 11:52 PST

На днях Виктория с Николаем появились на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии. Общаясь с журналистами, ведущая и певец говорили о себе как о семье и рассказали о планах вместе встретить Новый год.

Ради жениха Лопырева даже согласна провести 31 декабря в хлопотах на кухне и приготовить традиционные винегрет и селедку под шубой. А Басков готовится преподнести сюрприз любимой.

Тем временем появились слухи о планах пары отправиться на каникулах на Мальдивы и провести брачную церемонию на островах.

Это довольно интересный вариант, учитывая, что в 2014 году Виктория сочеталась браком с футболистом Федором Смоловым именно на Мальдивах. «У футболистов отпуск в декабре. Одно из лучших мест на земле в это время года - Мальдивские острова. В прошлом году во время отпуска в отеле One&Only Reethi Rah Федор втайне от всех, в том числе от меня, организовал на острове нашу свадебную церемонию. Я узнала об этом часа за два до начала, не успела даже толком поволноваться», - рассказывала ведущая. Летом 2015 года пара рассталась.

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