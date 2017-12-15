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Басков планирует свадьбу на каникулах


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Они планировали роскошную свадьбу в октябре. Но по семейным причинам Николай Басков и Виктория Лопырева решили перенести бракосочетание на неопределенное будущее. Хотя... Не исключено, что пара решила провести свадьбу тайно.

На днях Виктория с Николаем появились на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии. Общаясь с журналистами, ведущая и певец говорили о себе как о семье и рассказали о планах вместе встретить Новый год.

Ради жениха Лопырева даже согласна провести 31 декабря в хлопотах на кухне и приготовить традиционные винегрет и селедку под шубой. А Басков готовится преподнести сюрприз любимой.

Тем временем появились слухи о планах пары отправиться на каникулах на Мальдивы и провести брачную церемонию на островах.

Это довольно интересный вариант, учитывая, что в 2014 году Виктория сочеталась браком с футболистом Федором Смоловым именно на Мальдивах. «У футболистов отпуск в декабре. Одно из лучших мест на земле в это время года - Мальдивские острова. В прошлом году во время отпуска в отеле One&Only Reethi Rah Федор втайне от всех, в том числе от меня, организовал на острове нашу свадебную церемонию. Я узнала об этом часа за два до начала, не успела даже толком поволноваться», - рассказывала ведущая. Летом 2015 года пара рассталась.

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



0 Не нравится 0 Нравится 15.12.2017 Теги: Николай Басков

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