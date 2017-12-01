Иранская девушка, подражая Джоли, решилась на 50 пластических операций

Многие молодые люди подражают знаменитостям. Но порой доходит до слепого, даже отчаянного копирования. Девушка из Ирана по имени Сахар Табар (Sahar Tabar) настолько одержима, что в итоге превратилась во фрика. Ну и заодно звезду Insta.

Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) Мар 23 2017 в 1:36 PDT

Большие пухлые губы, резко очерченные скулы, большие глаза. Сахар перенесла 50 пластических операций дабы походить на Джоли. Девушка также придерживается жесткой диеты и следит, чтобы ее вес не превышал 40 кг.

Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) Ноя 17 2017 в 11:14 PST

На снимках Табар сейчас похожа на персонаж комиксов. Что не помешало ей стать звездой - у девушки около полумиллиона подписчиков. Многие критикуют Сахар, называют ее "монстром" и "зомби", некоторые полагают, что девушка увлеченно фотошопит свои снимки для пущего эффекта.

Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) Ноя 5 2017 в 4:42 PST

Впрочем, не совсем понятно, действительно ли девушка рвется к славе. Однако сейчас Табар стала своего рода «вирусом». В четверг утром у девушки было 365 тысяч подписчиков, к вечеру их стало 434 тысячи. Колумнисты же надеются, что сама Анджелина Джоли в ближайшее время снизойдет до комментариев.

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