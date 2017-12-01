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Иранская девушка, подражая Джоли, решилась на 50 пластических операций


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Многие молодые люди подражают знаменитостям. Но порой доходит до слепого, даже отчаянного копирования. Девушка из Ирана по имени Сахар Табар (Sahar Tabar) настолько одержима, что в итоге превратилась во фрика. Ну и заодно звезду Insta.

Большие пухлые губы, резко очерченные скулы, большие глаза. Сахар перенесла 50 пластических операций дабы походить на Джоли. Девушка также придерживается жесткой диеты и следит, чтобы ее вес не превышал 40 кг.

На снимках Табар сейчас похожа на персонаж комиксов. Что не помешало ей стать звездой - у девушки около полумиллиона подписчиков. Многие критикуют Сахар, называют ее "монстром" и "зомби", некоторые полагают, что девушка увлеченно фотошопит свои снимки для пущего эффекта.

Впрочем, не совсем понятно, действительно ли девушка рвется к славе. Однако сейчас Табар стала своего рода «вирусом». В четверг утром у девушки было 365 тысяч подписчиков, к вечеру их стало 434 тысячи. Колумнисты же надеются, что сама Анджелина Джоли в ближайшее время снизойдет до комментариев.

Ранее мы писали:

Джоли представляет новый фильм. Вышел трейлер «Сначала они убили моего отца».

Анджелина Джоли рассказала об операции по удалению яичников. О рисках и вариантах.

Дети Джоли с энтузиазмом  изучают иностранные языки. Мэддокс  увлечен русским.​



0 Не нравится 0 Нравится 01.12.2017 Теги: Анджелина Джоли

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