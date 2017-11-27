Бузова разругалась с коллегами
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Она несколько месяцев пробивалась в «Останкино». И теперь Ольга Бузова никому не позволит отвлекать внимание от ее персоны. Как стало известно, ведущая устроила скандал на одной из съемок нового ток-шоу «Бабий бунт».
Сегодня первый выпуск проекта, который называют «ответом мужланам с "Прожекторперисхилтон"», выйдет в эфир Первого канала. Ведущие шоу - Ольга Бузова, Юлия Барановская и Софико Шеварнадзе, Татьяна Васильева и Елена Абитаева - серьезно готовились к старту, но, как выясняется, без казусов не обошлось. На съемках одного из выпусков Бузова разнервничалась. Дошло до того, что девушка чуть ли не в слезах покинула студию.
Как сообщает телеграм-канал Super, инцидент случился после того, как во время съемок Барановская и Шеварнадзе несколько раз перебили Бузову. «Вы чего меня перебиваете все время? Нет, девочки, мы либо работаем вместе, либо (совсем) мне это не надо. Понятно?» — возмущенно заявила Ольга и вышла из студии, добавив, что без нее у «шоу рейтингов не будет никаких!» Бузову пытались вернуть в студию, напоминая, что профессионалы так себя не ведут. Будет ли показан данный эпизод - пока неизвестно.
Ранее Ольга заявила о намерении совмещать работу на Первом со съемками на ТНТ. «Программа "Бабий бунт" — это только начало. Скоро будет еще очень много всего интересного! Также хочу сразу ответить всем по поводу своего любимого ТНТ — они моя семья, и я никуда не собираюсь уходить! Первый — эта новая ступень в моей карьере телеведущей», — цитирует звезду Woman.ru.
Ранее мы писали:
Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.
Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.
Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.
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Обсуждение 5
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ДаТётки зарабатывают деньги на болтавне.
27.11.17 22:24
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Отчасти она права, сегодня в "Доброе утро" показывали трех мадамов: Барановскую, Шеварнадзе и Абитаеву. Так вот, первые две просто "рот не закрывали", несли чушь наперебой. Абитаева даже "мяу" не смогла сказать (замечу прямой эфир). Так что реакцию Бузовой я понимаю, скорее всего была похожая ситуация. А в целом, выпускать такую передачу с "такими" ведущими" - это треш... но, наверно, у Первого совсем рейтинги упали, что дошли до такого...
27.11.17 17:16
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наймите корректораСегодня первые выпуск проекта
27.11.17 12:05
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ОльгаОна думает, что Ее тупость должны все терпеть и выслушивать. Опять слезы и обиженная девочка, как же она достала.
27.11.17 11:00