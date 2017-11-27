Бузова разругалась с коллегами

Она несколько месяцев пробивалась в «Останкино». И теперь Ольга Бузова никому не позволит отвлекать внимание от ее персоны. Как стало известно, ведущая устроила скандал на одной из съемок нового ток-шоу «Бабий бунт».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 25 2017 в 5:52 PST

Сегодня первый выпуск проекта, который называют «ответом мужланам с "Прожекторперисхилтон"», выйдет в эфир Первого канала. Ведущие шоу - Ольга Бузова, Юлия Барановская и Софико Шеварнадзе, Татьяна Васильева и Елена Абитаева - серьезно готовились к старту, но, как выясняется, без казусов не обошлось. На съемках одного из выпусков Бузова разнервничалась. Дошло до того, что девушка чуть ли не в слезах покинула студию.

Как сообщает телеграм-канал Super, инцидент случился после того, как во время съемок Барановская и Шеварнадзе несколько раз перебили Бузову. «Вы чего меня перебиваете все время? Нет, девочки, мы либо работаем вместе, либо (совсем) мне это не надо. Понятно?» — возмущенно заявила Ольга и вышла из студии, добавив, что без нее у «шоу рейтингов не будет никаких!» Бузову пытались вернуть в студию, напоминая, что профессионалы так себя не ведут. Будет ли показан данный эпизод - пока неизвестно.

Ранее Ольга заявила о намерении совмещать работу на Первом со съемками на ТНТ. «Программа "Бабий бунт" — это только начало. Скоро будет еще очень много всего интересного! Также хочу сразу ответить всем по поводу своего любимого ТНТ — они моя семья, и я никуда не собираюсь уходить! Первый — эта новая ступень в моей карьере телеведущей», — цитирует звезду Woman.ru.

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