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Кенсингтонский дворец готов сделать важное объявление


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Ранее неоднократно появлялись слухи о том, что принц Гарри (Harry) сделал тайное предложение своей девушке Меган Маркл (Meghan Markle). И похоже, скоро станет известна правда. Источник, близкий к королевской семье, сообщил Daily Star Online, что Кенсингтонский дворец готовится сделать в пятницу важное объявление.

Источник предполагает, что королевская семья собирается сообщить о том, что пара оформила отношения. И это после месяцев слухов и домыслов.  Источник уверяет, что позднее, в понедельник, будет выпущено и официальное сообщение от Кенсингтонского дворца. Но полной уверенности все же нет.

Одновременно появляются слухи, что рыжеволосый принц готов дать ответы на все вопросы и пара намерена выступить на ТВ. Ранее говорилось, что 33-летний Гарри и 36-летняя Меган не объявят официально о своих отношениях до начала 2018 года.

Источники сообщали US Weekly, что пара намерена сделать официальную фотосессию и дать телевизионное интервью «где-нибудь в январе». Это дало бы время Меган собраться с силами и приготовиться к новому большому началу в новом году.

Напомним, Меган Маркл – успешная актриса, снимается в популярных сериалах, пишет книги, часто путешествует по миру. Принц Гарри и звезда сериала «Форс-мажоры» познакомились год назад в Торонто, на открытии военного фестиваля Invictus Games.

Ранее мы писали:

Принц Гарри не думает о женитьбе. Молодому человеку пока не до создания семьи.

Принц Гарри влюбился в американку. По слухам, у Его Высочества роман с девушкой из Лос-Анджелеса. 

Принц Гарри готов создать семью. Но это в будущем. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 24.11.2017 Теги: принц гарри Меган Маркл

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