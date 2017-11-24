Кенсингтонский дворец готов сделать важное объявление

Ранее неоднократно появлялись слухи о том, что принц Гарри (Harry) сделал тайное предложение своей девушке Меган Маркл (Meghan Markle). И похоже, скоро станет известна правда. Источник, близкий к королевской семье, сообщил Daily Star Online, что Кенсингтонский дворец готовится сделать в пятницу важное объявление.

Источник предполагает, что королевская семья собирается сообщить о том, что пара оформила отношения. И это после месяцев слухов и домыслов. Источник уверяет, что позднее, в понедельник, будет выпущено и официальное сообщение от Кенсингтонского дворца. Но полной уверенности все же нет.

Одновременно появляются слухи, что рыжеволосый принц готов дать ответы на все вопросы и пара намерена выступить на ТВ. Ранее говорилось, что 33-летний Гарри и 36-летняя Меган не объявят официально о своих отношениях до начала 2018 года.

Источники сообщали US Weekly, что пара намерена сделать официальную фотосессию и дать телевизионное интервью «где-нибудь в январе». Это дало бы время Меган собраться с силами и приготовиться к новому большому началу в новом году.

Напомним, Меган Маркл – успешная актриса, снимается в популярных сериалах, пишет книги, часто путешествует по миру. Принц Гарри и звезда сериала «Форс-мажоры» познакомились год назад в Торонто, на открытии военного фестиваля Invictus Games.

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Источник фото: Globallookpress.com