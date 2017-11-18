Дюжев вспомнил о Жанне Фриске

Дмитрий Дюжев недавно спровоцировал скандал высказыванием о невысокой культуре россиян. Однако о своих бывших подругах актер никогда не скажет плохого. В новом выпуске телепередачи «Судьба человека» Дмитрий с нежностью вспомнил о Жанне Фриске.

В свое время у Дюжева случился роман со звездой «Блестящих». В ходе шоу на вопрос Бориса Корчевникова о Фриске актер сказал: «Жаник… Жаник… Она чудо природы. <...>. Она никогда не грустила. Такое ощущение, что у нее никогда не было проблем. Наш период знакомства довольно короткий. Мы провели в такой горячей эмоциональной дружбе, один раз встретившись, несколько дней. Умопомрачительных от ее вот этой солнечной энергии. Она достойна была большего счастья, чем я. И я ей пожелал большего счастья, чем я есть».

Говоря о покойной певице, Дмитрий добавил: «Остается только радоваться, что кто-то из наших близких друзей уже встретился с Богом. Он уже счастливый. А мы еще немножко потерпим».

Тем временем на днях в «Википедии» появилась информация о смерти звезды «Бригады». Дату смерти - 11 ноября 2017 года - добавил один из пользователей Сети. Недостоверная информация была оперативно изменена, но некоторое время в поиске Google все еще появлялся фейк.

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Источник фото: Globallookpress.com