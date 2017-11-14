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Лобода получила главную награду Glamour


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Пора подводить итоги, и вчера в Москве прошла церемония вручения наград журнала Glamour главным медийным персонам России. Главной звездой вечера стала украинская певица Светлана Лобода. Ольге Бузовой это наверняка не понравится.

Светлана получила сразу две награды: «Женщина года» и «Певица года». «Главная - наша», - написала артистка в Insta. Поклонники поспешили поздравить певицу, отметив: «Многим сейчас кажется, что все эти награды просто падают с неба, НО каждая из них это годы, годы и годы труда, музыки и поисков».

Получение награды «Певица года» Лободой - довольно символично. Дело в том, что в июле Светлана довольно жестко отозвалась о музыкальных талантах Ольги Бузовой, песни которой мгновенно становились хитами в этом году.

«Сейчас понимаю, что этот проект еще долго будет существовать и нравиться людям. В большой стране очень разное население. И это в основном люди, которые не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать. Они зарабатывают деньги, тяжело зарабатывают, им нужно кормить детей, устраивать быт и изредка на что-то отвлекаться. Их невозможно в этом обвинять. Мне кажется, Ольга Бузова именно для таких», - заметила Лобода.

Бузова с ответом не медлила и попросила уважать ее поклонников. «Будучи в туре в моей родной России — поговорите лучше о своем творчестве и своих поклонниках, некоторые из которых, кстати, слушают мою музыку», — парировала Ольга.

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0 Не нравится 0 Нравится 14.11.2017 Теги: Светлана Лобода

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