Чехова готова рассказать о разводе

Они прожили вместе восемь лет и два года назад сыграли свадьбу. Но, похоже, Анфису Чехову и Гурама Баблишвили все же настиг пресловутый кризис седьмого года. Сегодня стало известно о разводе, и теперь сама ведущая подтвердила информацию.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 27 2017 в 3:55 PDT

О расставании пары первой сообщила Екатерина Гордон. Она уточнила, что артисты постарались сохранить теплые отношения и Гурам оставил бывшей жене квартиру. Теперь сама Чехова заявила о том, что раскрыла причины разрыва Лере Кудрявцевой в новом выпуске шоу «Секрет на миллион».

«Да, это случилось! — говорит Анфиса. — Год меня не могли уговорить на участие в этом проекте. Я не хотела теребить свои раны, не хотела выносить сор из избы и вообще не хотела обнажать свою душу на публике. Но... сейчас я готова поделиться! Только моей подруге Лере Кудрявцевой, которая знает все и даже больше и которой было нелегко, как интервьюеру, делать вид, что она обо всем слышит в первый раз! Но Лерыч — большой профессионал! И у нас получилось самое длинное и глубокое интервью за всю мою жизнь! И больше разносить эти темы по другим шоу я не буду!»

Также Чехова рассказала Кудрявцевой о непростой ситуации с отцом. «Очень бы хотелось на этой программе уже исчерпать эту тему!» - подчеркнула артистка.

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Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной.

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием.

Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.