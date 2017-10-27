 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Чехова готова рассказать о разводе


0 0

Они прожили вместе восемь лет и два года назад сыграли свадьбу. Но, похоже, Анфису Чехову и Гурама Баблишвили все же настиг пресловутый кризис седьмого года. Сегодня стало известно о разводе, и теперь сама ведущая подтвердила информацию.

О расставании пары первой сообщила Екатерина Гордон. Она уточнила, что артисты постарались сохранить теплые отношения и Гурам оставил бывшей жене квартиру. Теперь сама Чехова заявила о том, что раскрыла причины разрыва Лере Кудрявцевой в новом выпуске шоу «Секрет на миллион».

«Да, это случилось! — говорит Анфиса. — Год меня не могли уговорить на участие в этом проекте. Я не хотела теребить свои раны, не хотела выносить сор из избы и вообще не хотела обнажать свою душу на публике. Но... сейчас я готова поделиться! Только моей подруге Лере Кудрявцевой, которая знает все и даже больше и которой было нелегко, как интервьюеру, делать вид, что она обо всем слышит в первый раз! Но Лерыч — большой профессионал! И у нас получилось самое длинное и глубокое интервью за всю мою жизнь! И больше разносить эти темы по другим шоу я не буду!»

Также Чехова рассказала Кудрявцевой о непростой ситуации с отцом. «Очень бы хотелось на этой программе уже исчерпать эту тему!» - подчеркнула артистка.

Ранее мы писали:

Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной. 

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием. 

Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.



0 Не нравится 0 Нравится 27.10.2017 Теги: Анфиса Чехова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору