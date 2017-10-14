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Дмитрий Маликов хвалит дочь за активность в Сети


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Певец считает, что на свою дочь ему стоит ориентироваться, ведь девушка не только стала студенткой престижного вуза, но и с успехом строит карьеру модели. Особым плюсом Маликов отметил, что  Стефания свободно ориентируется в соцсетях, которые помогают ей в карьере.

Дмитрий заявил, что когда речь заходит о соцсетях, то его дочери нет равных. В Instagram девушки более 480 тысяч подписчиков, а зарабатывает Стефания, сотрудничая с крупными брендами в интернет-пространстве.  Поэтому певец часто берет с нее пример, пишет StarHit.

«Она студентка, поступила в МГИМО, будет журналистом. Она не занимается этим [социальными сетями] серьезно. Это ведь такое средство сейчас, чтобы заявить о себе как-то. Как о личности, не только как о музыканте. Раньше достаточно было выпускать по две-три песни в год, и все, ты звезда. А сейчас надо где-то постоянно присутствовать, чтобы быть у всех на виду», – рассказал журналистам Маликов.

При этом певец отметил, что у Стефании работа в Сети самая девичья. «Сотрудничает с магазинами, грезами делится, впечатлениями».

Стоит отметить, что сам Дмитрий уже активно завоевывает интернет-пространство. Певец покорил YouTube, ведет Twitter, сотрудничает с видеоблогером Юрием Хованским. Певец не устает удивляться тому, как соцсети перевернули мир. В Екатеринбурге, во время гастролей, Дмитрий посетил «Ельцин-центр», и уже через полчаса в Сети появилась новость о его визите. Дмитрия потрясла такая оперативность.

«Все появляется очень быстро. Не всем это нравится, особенно людям возрастным. Я вот стараюсь не только хорошо выглядеть, но и чувствовать себя молодым», - добавил Маликов.
 



1 Не нравится 0 Нравится 14.10.2017 Теги: Дмитрий Маликов Стефания

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