Актриса Дэйзи Ридли обратилась к психологу

Дэйзи Ридли (Daisy Ridley) стала знаменитой после того, как сыграла Рэй в «Звездных войнах». Теперь актриса признается, что ей пришлось проходить сеансы психотерапии, чтобы избавиться от разрушительного влияния славы.

Публикация от Daisy Ridley 🌼 (@daisyridrey) Окт 9 2017 в 8:36 PDT

Звезда призналась, что не смогла пережить тот поток внимания, который обрушился на нее после выхода фильма «Звездные войны: Пробуждение силы». Стресс от нахлынувшей славы вынудил ее беспокоиться, что она не сможет так же хорошо сыграть в новом фильме саги «Последние джедаи».

В интервью журналу Vogue она призналась, что внимание и слава было смущающим переживанием для нее, она не знала, как справиться со всем этим. Актриса призналась, что начала странно чувствовать себя от того, что люди узнавали ее. От стресса у нее даже ухудшилось состояние кожи. Особенно актрису шокировало, когда к ее дому пришли фанаты, желающие получить от нее автограф.

Однажды Дэйзи не выдержала и призналась маме, что у нее не хватит сил справиться со всем этим. Но после она посетила психолога, специалист помог ей прийти к решению, что жизнь предназначена не для бегства или страха, а для танцев и радости.

Недавно на YouTube появился трейлер новой картины про джедаев. Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» будет особенным. В нем в последний раз появится Кэрри Фишер (Carrie Fisher), актриса, сыгравшая принцессу Лею, скончалась через несколько месяцев после съемок. В главных ролях также снялись Марк Хэмилл, Оскар Айзек, Адам Драйвер. В новой картине будут разворачиваться события, продолжающие историю предыдущей части.