Актриса Дэйзи Ридли обратилась к психологу
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Дэйзи Ридли (Daisy Ridley) стала знаменитой после того, как сыграла Рэй в «Звездных войнах». Теперь актриса признается, что ей пришлось проходить сеансы психотерапии, чтобы избавиться от разрушительного влияния славы.
Звезда призналась, что не смогла пережить тот поток внимания, который обрушился на нее после выхода фильма «Звездные войны: Пробуждение силы». Стресс от нахлынувшей славы вынудил ее беспокоиться, что она не сможет так же хорошо сыграть в новом фильме саги «Последние джедаи».
В интервью журналу Vogue она призналась, что внимание и слава было смущающим переживанием для нее, она не знала, как справиться со всем этим. Актриса призналась, что начала странно чувствовать себя от того, что люди узнавали ее. От стресса у нее даже ухудшилось состояние кожи. Особенно актрису шокировало, когда к ее дому пришли фанаты, желающие получить от нее автограф.
Однажды Дэйзи не выдержала и призналась маме, что у нее не хватит сил справиться со всем этим. Но после она посетила психолога, специалист помог ей прийти к решению, что жизнь предназначена не для бегства или страха, а для танцев и радости.
Недавно на YouTube появился трейлер новой картины про джедаев. Фильм «Звездные войны: Последние джедаи» будет особенным. В нем в последний раз появится Кэрри Фишер (Carrie Fisher), актриса, сыгравшая принцессу Лею, скончалась через несколько месяцев после съемок. В главных ролях также снялись Марк Хэмилл, Оскар Айзек, Адам Драйвер. В новой картине будут разворачиваться события, продолжающие историю предыдущей части.