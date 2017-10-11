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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поддержали "Тора"


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Знаменитости Майли Сайрус и Лиам Хемсворт появились во вторник, 10 октября, вместе на красной дорожке в театре «Эль Капитан» в Голливуде. Появление звезд на мировой премьере картины «Тор: Рагнарек» не случайно.

Пара решила поддержать старшего брата Лиама Криса Хемсворта, который играет главную роль в фильме о супергероях Marvel. На премьере также присутствовали Люк Хемсворт и его жена Саманта, а также жена Криса Эльза Патаки и родители братьев.

Напомним, премьера фильма «Тор 2: Царство тьмы», которая состоялась в 2013 году, запомнилась светским обозревателям небольшим конфузом. Фотографы заметили на подкладке пиджака Криса ценник с лейблом: Dolce & Gabanna. Все сразу сделали вывод, что Хемсворт не оставит себе костюм, предоставленный для премьеры, а отдаст обратно в магазин. Стоит отметить, что это частая практика для брендов – одевать звезд для светских мероприятий.

На премьере «Рагнарека» отличились Майли и Лиам, которые порадовали публику совместным появлением, ведь это говорит о том, что у звезд все в порядке. Знаменитости начали встречаться давно, даже было объявлено о помолвке, но летом 2013 года стало известно о разрыве отношений пары. В прошлом году певица намекнула на желание быть снова с возлюбленным. И Лиам воспользовался шансом. Через несколько месяцев на руке Сайрус уже было кольцо, которое Лиам преподнес  в честь повторной помолвки. Однако упорно ходят слухи, что у пары отношения все равно складываются не идеально.

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0 Не нравится 0 Нравится 11.10.2017 Теги: Майли Сайрус Лиам Хемсворт

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