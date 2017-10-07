Ирина Шейк показала шик в Вероне
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Ирина Шейк в этом году отмечает особую дату. Десять лет назад она подписала свой первый контракт с брендом Intimissimi. И последние несколько лет топ-модель числится в самых красивых звездных амбассадорах марки.
Вчера Ирина блеснула на ежегодном шоу Opera on Ice, которое спонсирует Intimissimi. Шейк появилась в шикарном блестящем зеленом платье с глубоким вырезом. Причем декольте акцентировало внимание на бра модели - разумеется, бра Intimissimi.
Тем временем российские профи социальных сетей сообщили, что Ирина обошла по доходам от рекламы в Сети звезду российского Insta Ольгу Бузову. И это несмотря на то, что у Бузовой на миллион больше подписчиков. «Не так важно, что у Бузовой десять миллионов подписчиков. Какому-то серьезному бренду, может быть, и даром не нужна у нее реклама, напротив, он даже не хочет свое имя связывать с ведущей "Дома-2"», – объяснил представитель агентства «Звезды и бренды» Вадим Кормилицын Dni.ru.
Отмечается, что стоимость рекламы в Insta Шейк весьма высока. Гораздо выше, чем у Бузовой. «При этом расценки Бузовой на уровне топовых инстаграмных звезд – 200-300 тысяч рублей за пост. Но привести пример ее серьезного рекламного контракта федерального масштаба вы не сможете», - поясняет профи.
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Обсуждение 5
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РепинБревно на диване.
07.10.17 22:13
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СимаОна хороша, не типичная модель, с формами, аппетитная. И явно пофигистка, не пытается соответствовать тредам, стандартам, значит очень уверена в себе. И результаты налицо, контракты есть, деньги льются, а она живет как нравится, без надрыва и страданий.
07.10.17 16:02
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ПрелестьЛицо вообще не из области шика.
07.10.17 12:03