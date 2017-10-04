Дарья Жукова нашла замену Абрамовичу

После расставания с Романом Абрамовичем Дарья Жукова вовсе не страдает от одиночества. Да и вообще не страдает. Бывшие поддерживают дружеские отношения и недавно вместе появились на одной из выставок в столичной галерее «Гараж». При этом и у Романа Аркадьевича, и у Дарьи, по слухам, уже появились партнеры.

В то время как светские обозреватели обсуждают возможный роман Абрамовича с балериной Дианой Вишневой, появились сплетни об увлечении Жуковой старым приятелем, греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Недавно Дарья в компании Ниархоса была замечена в одном из ресторанов Нью-Йорка. Не исключено, что это просто дружеская встреча, но некоторые журналисты все же полагают романтическую связь.

А известная колумнистка Божена Рынска недавно обмолвилась о том, что знает о возлюбленном Жуковой. «Как молодой Абрамович, но выше и красивее», - описала сердечного друга Дарьи Божена. На предположения в Facebook о возможном романе Жуковой с неким интересным мужчиной из окружения президента США Дональда Трампа (Дарья давно дружит с Иванкой Трамп) Рынска заявила, что догадки неверны.

Напомним, о расставании российский миллиардер и галеристка объявили в августе. При этом было подчеркнуто, что Абрамович и Жукова продолжат вместе воспитывать детей и работать над общими проектами.

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Источник фото: Globallookpress.com