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Дарья Жукова нашла замену Абрамовичу


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После расставания с Романом Абрамовичем Дарья Жукова вовсе не страдает от одиночества. Да и вообще не страдает. Бывшие поддерживают дружеские отношения и недавно вместе появились на одной из выставок в столичной галерее «Гараж». При этом и у Романа Аркадьевича, и у Дарьи, по слухам, уже появились партнеры.

В то время как светские обозреватели обсуждают возможный роман Абрамовича с балериной Дианой Вишневой, появились сплетни об увлечении Жуковой старым приятелем, греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Недавно Дарья в компании Ниархоса была замечена в одном из ресторанов Нью-Йорка. Не исключено, что это просто дружеская встреча, но некоторые журналисты все же полагают романтическую связь.

А известная колумнистка Божена Рынска недавно обмолвилась о том, что знает о возлюбленном Жуковой. «Как молодой Абрамович, но выше и красивее», - описала сердечного друга Дарьи Божена. На предположения в Facebook о возможном романе Жуковой с неким интересным мужчиной из окружения президента США Дональда Трампа (Дарья давно дружит с Иванкой Трамп) Рынска заявила, что догадки неверны.

Напомним, о расставании российский миллиардер и галеристка объявили в августе. При этом было подчеркнуто, что Абрамович и Жукова продолжат вместе воспитывать детей и работать над общими проектами.

Ранее мы писали:

Абрамович увлечен Вишневой? Слухи о романе олигарха с балериной ходили еще пару лет назад.

Дарья Жукова рассказала о браке с Романом Абрамовичем. Девушка решила расставить точки над «i». 

Дарья Жукова признана влиятельной персоной в искусстве. 86-е место в рейтинге по версии авторитетного издания ArtReview.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 04.10.2017 Теги: дарья жукова

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