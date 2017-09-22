Собчак похвасталась красивым и интеллигентным мужем

Они пятый год в браке и, похоже, не опасаются никаких кризисов. Ксения Собчак и Максим Виторган стараются быть любящими супругами, заботливыми родителями, поддерживать друг друга во всем. И Ксения на мужа не нарадуется.

Сегодня Собчак опубликовала эффектный черно-белый снимок Максима и написала: «Выбрать красивого, интеллигентного, умного мужа». Рядом с фразой стоит галочка. Ксения это сделала.

Многие подписчики не поскупились на комплименты паре, но были и скептики: «Муж не очень и актер посредственный и скучный еврейский дядька», «Это не Ваш муж. Это чужой муж, а с Вами он из-за денег, а Вы потому что никому Вы больше не понадобились», «Выбрать. Наверно, он выбрал тебя. Фотография отличная».

Кстати, ранее в одном из интервью Ксения сообщила, что если она вдруг изменит Максиму, то постарается скрыть адюльтер: «Никогда нельзя признаваться в изменах мужу». По словам Собчак, Виторган сам попросил, чтобы она «врала до последнего». В свою очередь и актер не признается жене, если у него случится увлечение другой женщиной. Вот такой своеобразный супружеский договор.

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