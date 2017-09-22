Собчак похвасталась красивым и интеллигентным мужем
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Они пятый год в браке и, похоже, не опасаются никаких кризисов. Ксения Собчак и Максим Виторган стараются быть любящими супругами, заботливыми родителями, поддерживать друг друга во всем. И Ксения на мужа не нарадуется.
Сегодня Собчак опубликовала эффектный черно-белый снимок Максима и написала: «Выбрать красивого, интеллигентного, умного мужа». Рядом с фразой стоит галочка. Ксения это сделала.
Многие подписчики не поскупились на комплименты паре, но были и скептики: «Муж не очень и актер посредственный и скучный еврейский дядька», «Это не Ваш муж. Это чужой муж, а с Вами он из-за денег, а Вы потому что никому Вы больше не понадобились», «Выбрать. Наверно, он выбрал тебя. Фотография отличная».
Кстати, ранее в одном из интервью Ксения сообщила, что если она вдруг изменит Максиму, то постарается скрыть адюльтер: «Никогда нельзя признаваться в изменах мужу». По словам Собчак, Виторган сам попросил, чтобы она «врала до последнего». В свою очередь и актер не признается жене, если у него случится увлечение другой женщиной. Вот такой своеобразный супружеский договор.
Ранее мы писали:Собчак сравнили с вампиром. Ксения вновь взбудоражила хейтеров.
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Обсуждение 3
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))))Вкус у неё отменный ))))
22.09.17 20:19
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Marana VilniusДа уж, лучше отпираться до последнего. Не знаю, как по поводу Виторгана. но если про измену мужа узнает Ксюха, пойдут клочки по закоулочкам.
22.09.17 17:31