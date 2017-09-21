Робин Райт не поддается увяданию
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В сериале «Карточный домик» она невероятно хороша в роли безжалостной и беспощадной Клэр. Но в реальной жизни Робин Райт (Robin Wright) может быть очень мягкой и нежной. Вчера актриса блеснула на вечере Power, Influence and Gender в Нью-Йорке, и светские обозреватели были очарованы.
51-летняя Райт появилась в светлом вязаном топе и облегающих черных брюках. Образ довольно сдержанный, но Робин настолько заразительно улыбалась, что публика была очарована. И многие отметили, что выглядит актриса молодо и свежо. В случае Райт возраст - это действительно только цифра.
Ранее актриса рассказывала о своих секретах в борьбе с увяданием. Звезда придерживается популярной палеодиеты, обожает пробежки по берегу океана, регулярно практикует занятия йогой и раз в неделю проводит силовую тренировку. Робин не увлекается ботоксом и уверяет, что не переживает по поводу возраста. Она даже утверждает, что ни за что не вернулась бы в то время, когда ей было 20 лет.
По словам Райт, она чувствует себя счастливой и полагает, что именно позитивный настрой помогает ей выглядеть цветущей и привлекательной.
Ранее мы писали:Робин Райт: «Разве я — хищница?» Актриса рассказала о новых отношениях.
Робин Райт Пенн: «Я всегда была одиночкой». О причинах разрыва с Шоном Пенном.
Робин Райт: «Было сложно вернуться в обойму». По словам звезды, она на время выходила из игры.
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Обсуждение 8
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KoshkaНормальная тётка 50-ти лет.
22.09.17 09:33
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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СтоматологВы серьезно? у Робин шикарная улыбка
21.09.17 23:21
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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12345Нижнее фото слева вы имеете ввиду? Я тоже удивилась,раньше такого в ней не замечалось.
22.09.17 01:27
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гл. шкафдёснЫ, на минуточку. Прекрасная у нее улыбка.
22.09.17 05:20
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Micha PiterПохорошела, посвежела :)
21.09.17 21:00
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)))А это она? Кажется что другая женщина
21.09.17 20:48