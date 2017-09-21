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Робин Райт не поддается увяданию


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В сериале «Карточный домик» она невероятно хороша в роли безжалостной и беспощадной Клэр. Но в реальной жизни Робин Райт (Robin Wright) может быть очень мягкой и нежной. Вчера актриса блеснула на вечере Power, Influence and Gender в Нью-Йорке, и светские обозреватели были очарованы.

51-летняя Райт появилась в светлом вязаном топе и облегающих черных брюках. Образ довольно сдержанный, но Робин настолько заразительно улыбалась, что публика была очарована. И многие отметили, что выглядит актриса молодо и свежо. В случае Райт возраст - это действительно только цифра.

Ранее актриса рассказывала о своих секретах в борьбе с увяданием. Звезда придерживается популярной палеодиеты, обожает пробежки по берегу океана, регулярно практикует занятия йогой и раз в неделю проводит силовую тренировку. Робин не увлекается ботоксом и уверяет, что не переживает по поводу возраста. Она даже утверждает, что ни за что не вернулась бы в то время, когда ей было 20 лет.

По словам Райт, она чувствует себя счастливой и полагает, что именно позитивный настрой помогает ей выглядеть цветущей и привлекательной.

Ранее мы писали:

Робин Райт: «Разве я — хищница?» Актриса рассказала о новых отношениях.

Робин Райт Пенн: «Я всегда была одиночкой». О причинах разрыва с Шоном Пенном. 

Робин Райт: «Было сложно вернуться в обойму». По словам звезды, она на время выходила из игры.



0 Не нравится 3 Нравится 21.09.2017 Теги: Робин Райт

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