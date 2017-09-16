Наталья Ветлицкая отказалась сотрудничать с Первым каналом
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Звезда 90-х Наталья Ветлицкая на днях заинтриговала поклонников. Певица написала в соцсетях об отказе сотрудничать с Первым каналом. И вот уже бушуют дискуссии.
Ветлицкая вот уже более пяти лет живет в Испании и в Москве появляется редко. Но время от времени высказывается по поводу резонансных событий в России. На днях артистка сообщила о поступившем от «Останкино» предложении.
«Когда мне был нужен Первый канал, я ему была не нужна. А теперь, когда он мне вообще не нужен, я ему нужна позарез. Нет в жизни справедливости», — написала певица в Facebook. Подписчики Натальи предположили, что артистку пригласили на одно из ток-шоу, поговорить о личном. Но Ветлицкая напомнила: «Я в этом никогда не участвовала».
Чуть позже исполнительница довольно резко обратилась к представителям СМИ: «Всем заинтересованным в моих интервью и желающим выйти на связь со мной через моих друзей и знакомых во что бы то ни стало хочу сказать только одно: оставьте эту безнадежную затею. Вы можете сколько угодно пытаться травить меня в своих СМИ, в попытке разозлить или напугать, чтобы вызвать ответную реакцию, но интервью не случится НИКОГДА. Потому что я вас презираю. Поищите другой объект для своего мещанского любопытства».
Ранее мы писали:
Станислав Садальский раскритиковал внешность Натальи Ветлицкой. Актер назвал артистку «толстой».
Дмитрий Маликов вспомнил о романе с Натальей Ветлицкой. У звезд была большая любовь.Наталья Ветлицкая проклинает политиков. Артистка недовольна обстановкой в России.
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Обсуждение 9
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17.09.17 01:24
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ПрелестьА чего это она так несолидно ?
16.09.17 20:40
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СимаСтолько надрыва, в ее возрасте можно быть и мудрее. Даже как то глупо.
16.09.17 16:57
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Странный этот тон типа "месть первому каналу за ффсё", но нравится ее отношение к этим ток-шоу и прочему г...у типа "секрет за миллион" или расскажи Малахову и ему подобным все свои секреты. Ну это же реально отстой полный, я не звИзда, но не пошла бы туда ни за что. Смотреть неудобно иногда, не то что учавствовать. Нет таких денег, чтобы согласиться на этот ужос. Лера Кудрявцева с ее передачей - плевок в профессию журналиста и этику всех профессий. Редко смотрю эту муть, но вспомнился выпуск у Малахова, где Блёданс оправдывалась перед какими-то уродами, что она не помогает своей сестре. Или как они с ее уже бывшим мужем пришли с сыном на передачу и доказывали, что их решение имеет право быть. Поэтому позиция Велицкой понятна. Она и в 90-ые была как роза среди навоза на нашей эстраде. Красавица.
16.09.17 23:41
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Молодец Ветла)) Умница
16.09.17 13:48
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ВасисуалиУжас! Как теперь первый канал без неё?! Хорошо, что хоть второй останется.
16.09.17 13:38
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Стыдно, товарищиПевица написал - наймите корректора!!!
16.09.17 13:32
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berzА кто такая эта Н.Ветлицкая?
16.09.17 13:26