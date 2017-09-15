Бледанс не будет бороться с экс-супругом за сына

Эвелина Бледанс вот уже год в разводе с Александром Семиным. Но известно об этом стало лишь сейчас. После сообщения о разрыве на Семина посыпались гневные обвинения со стороны поклонников Бледанс, и даже блогер Лена Миро выступила против мужчины. Но все не так ужасно.

Публикация от Александр Сёмин (@semensemin) Сен 14 2017 в 12:24 PDT

Накануне в Instagram Семена Семина - особенного сына Эвелины и Александра - появилось видео под названием «Спецоперация». В ролике показано, как Бледанс передает мальчика бывшему мужу. Таким образом экс-супруги еще раз ясно дали понять, что они вместе занимаются воспитанием Семена.

Однако поклонники актрисы отреагировали неоднозначно: «Непонятно, к чему это видео... Начинаете сами делать цирк из своего развода. Развелись и развелись, пришла поплакала Малахову, ищи другого», «Прикольный видос! Мы с бывшим мужем так же передавали сына друг другу, и все норм было, только не снимали на видео, но ощущения такие же были, а сын любит обоих!!!», «Молодцы, все у вас хорошо, это самое главное для ребенка. Удачи. Я сама воспитываю ребенка-инвалида и не понаслышке знаю, как это тяжело. Сёмик растет в любви, для него это главное», «Если честно, непонятно, для чего на странице солнечного Семочки выкладывать подобного вида "креатив". Понятно, оба люди творческие. И мы во многом еще и любим за вами наблюдать именно из-за такого посыла. Прекрасного юмора во всем. Но не в такой же ситуации».

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