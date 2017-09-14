 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Миро жестко раскритиковала Федорову


0 1

Титул королевы красоты обязывает. Прошло пятнадцать лет с момента, как Оксана Федорова получила корону «Мисс Вселенная», и все это время публика внимательно следит за красавицей. Правда, в последнее время в полку поклонников Оксаны все больше разочарованных. А скандальная звезда ЖЖ Лена Миро и вовсе не понимает, как Федоровой удалось победить в международном конкурсе красоты.

Недавно Федорова опубликовала в Insta снимки, на которых запечатлена в купальнике. Некоторые поклонники обратили внимание, что у Оксаны некоторые проблемы с фигурой. Миро же высказалась в присущей ей резкой манере, сравнив живот звезды с беляшом.

«Как могла девушка с такой отвратительной фигурой получить титул самой красивой во вселенной?» - язвит блогер.

«Овал лица, который начал оплывать, когда Оксане было слегка за 20, окончательно превратился в стопку нависающих друг над другом блинов. Беляш как был на месте, так там и остался. Разве что стал еще рыхлее», - пишет Лена.

По мнению Миро, природа наградила Федорову отличными внешними данными. И блогер никак не может понять, почему звезда не сумела сохранить фигуру. Напомним, в декабре Оксана отметит 40-летие.

Ранее мы писали:

Оксана Федорова показала естественную красоту. Звезда опубликовала откровенное селфи.

Оксана Федорова улучшает генофонд. Звезда, воспитывающая двоих детей, задумалась о третьем наследнике.

Оксана Федорова вышла на ринг. Красавица всерьез занялась боксом и теперь регулярно боксирует вместе с любимым мужем.



1 Не нравится 0 Нравится 14.09.2017 Теги: Оксана Федорова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
  • Marana Vilnius
    Да нормально она выглядит. Не знаю, сколько лет Миро, думаю, 40 ещё нет, но она сама отнюдь не красавица. А судя по тому. как по-хамски комментирует известных людей, - то и не умница, а просто закомплексованная дамочка.
    		 14.09.17 12:59
         
    10
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Micha Piter
    А сама Миро значит эталон красоты и здоровья?! Видимо, она не понимает, как это ей самой до сих пор не дали корону красоты всех и вся... Сколько же желчи в людях. Вот лишь бы что ляпнуть, лишь бы хотя бы иногда мелькать в интернете, новостях и про неё саму не забывали....
    		 14.09.17 12:50
         
    11
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору