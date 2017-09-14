Миро жестко раскритиковала Федорову

Титул королевы красоты обязывает. Прошло пятнадцать лет с момента, как Оксана Федорова получила корону «Мисс Вселенная», и все это время публика внимательно следит за красавицей. Правда, в последнее время в полку поклонников Оксаны все больше разочарованных. А скандальная звезда ЖЖ Лена Миро и вовсе не понимает, как Федоровой удалось победить в международном конкурсе красоты.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe👑 (@fedorovaoksana) Сен 10 2017 в 1:55 PDT

Недавно Федорова опубликовала в Insta снимки, на которых запечатлена в купальнике. Некоторые поклонники обратили внимание, что у Оксаны некоторые проблемы с фигурой. Миро же высказалась в присущей ей резкой манере, сравнив живот звезды с беляшом.

«Как могла девушка с такой отвратительной фигурой получить титул самой красивой во вселенной?» - язвит блогер.

«Овал лица, который начал оплывать, когда Оксане было слегка за 20, окончательно превратился в стопку нависающих друг над другом блинов. Беляш как был на месте, так там и остался. Разве что стал еще рыхлее», - пишет Лена.

По мнению Миро, природа наградила Федорову отличными внешними данными. И блогер никак не может понять, почему звезда не сумела сохранить фигуру. Напомним, в декабре Оксана отметит 40-летие.

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