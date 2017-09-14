Миро жестко раскритиковала Федорову
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Титул королевы красоты обязывает. Прошло пятнадцать лет с момента, как Оксана Федорова получила корону «Мисс Вселенная», и все это время публика внимательно следит за красавицей. Правда, в последнее время в полку поклонников Оксаны все больше разочарованных. А скандальная звезда ЖЖ Лена Миро и вовсе не понимает, как Федоровой удалось победить в международном конкурсе красоты.
Недавно Федорова опубликовала в Insta снимки, на которых запечатлена в купальнике. Некоторые поклонники обратили внимание, что у Оксаны некоторые проблемы с фигурой. Миро же высказалась в присущей ей резкой манере, сравнив живот звезды с беляшом.
«Как могла девушка с такой отвратительной фигурой получить титул самой красивой во вселенной?» - язвит блогер.
«Овал лица, который начал оплывать, когда Оксане было слегка за 20, окончательно превратился в стопку нависающих друг над другом блинов. Беляш как был на месте, так там и остался. Разве что стал еще рыхлее», - пишет Лена.
По мнению Миро, природа наградила Федорову отличными внешними данными. И блогер никак не может понять, почему звезда не сумела сохранить фигуру. Напомним, в декабре Оксана отметит 40-летие.
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Обсуждение 2
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Marana VilniusДа нормально она выглядит. Не знаю, сколько лет Миро, думаю, 40 ещё нет, но она сама отнюдь не красавица. А судя по тому. как по-хамски комментирует известных людей, - то и не умница, а просто закомплексованная дамочка.
14.09.17 12:59
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Micha PiterА сама Миро значит эталон красоты и здоровья?! Видимо, она не понимает, как это ей самой до сих пор не дали корону красоты всех и вся... Сколько же желчи в людях. Вот лишь бы что ляпнуть, лишь бы хотя бы иногда мелькать в интернете, новостях и про неё саму не забывали....
14.09.17 12:50