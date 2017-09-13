 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Муж Бледанс не оставит сына


1 2

В Сети продолжается обсуждение развода Эвелины Бледанс и Александра Семина. В новом выпуске телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Эвелина рассказала о разрыве и о причинах расставания. А публика тем временем гадает, с кем же будет жить сын бывших супругов, 4-летний Семен?

Эвелина часто публикует в своем Insta совместные фото с мальчиком. Однако личную страничку Семена ведет Александр, и сегодня в аккаунте появились свежие снимки ребенка.

 

С кем же будет жить мальчик? Таким вопросом задались светские обозреватели. «Саша, сынок останется у вас?», «А как же Семочка? Он же будет с вами жить?», «Александр, вы такой молодец, Сема всегда с вами» - пишут пользователи в соцсетях Семину.

 

А вот поклонники Бледанс настроены воинственно. Некоторые даже обвинили Александра в недостойном поведении. Сегодня Эвелина вынуждена была обратиться к подписчикам с уточнением: «Саша был прекрасным мужем и навсегда останется моим лучшим другом и замечательным отцом Семочке! И мы будем продолжать активно заниматься социализацией людей с синдромом Дауна вместе с нашим фондом @syndromeoflove».

Ранее мы писали:

Бледанс проходит очищение. Артистка решилась на кардинальный детокс.

Эвелина Бледанс рассказала о борьбе с морщинками. Звезда не против пластики.

Эвелина Бледанс: «Мой возраст меня не смущает». Актриса спокойно относится к старению. 



2 Не нравится 1 Нравится 13.09.2017 Теги: эвелина бледанс

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору