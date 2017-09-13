Муж Бледанс не оставит сына

В Сети продолжается обсуждение развода Эвелины Бледанс и Александра Семина. В новом выпуске телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Эвелина рассказала о разрыве и о причинах расставания. А публика тем временем гадает, с кем же будет жить сын бывших супругов, 4-летний Семен?

Эвелина часто публикует в своем Insta совместные фото с мальчиком. Однако личную страничку Семена ведет Александр, и сегодня в аккаунте появились свежие снимки ребенка.

Публикация от Александр Сёмин (@semensemin) Сен 13 2017 в 3:43 PDT

С кем же будет жить мальчик? Таким вопросом задались светские обозреватели. «Саша, сынок останется у вас?», «А как же Семочка? Он же будет с вами жить?», «Александр, вы такой молодец, Сема всегда с вами» - пишут пользователи в соцсетях Семину.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 9 2017 в 7:03 PDT

А вот поклонники Бледанс настроены воинственно. Некоторые даже обвинили Александра в недостойном поведении. Сегодня Эвелина вынуждена была обратиться к подписчикам с уточнением: «Саша был прекрасным мужем и навсегда останется моим лучшим другом и замечательным отцом Семочке! И мы будем продолжать активно заниматься социализацией людей с синдромом Дауна вместе с нашим фондом @syndromeoflove».

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