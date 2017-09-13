Ирина Шейк: «Красота идет изнутри»
1 0
Топ-модель Ирина Шейк в прекрасной форме и может запросто позировать в бикини. Но в новой рекламной кампании Intimissimi звезда не демонстрирует белье. Все гораздо интереснее.
«Красота идет изнутри», - заявляет Шейк в новом рекламном ролике. На этот раз Ирина снималась в майке и джинсах. И компанию ей составили звезда эротического триллера «Пятьдесят оттенков серого» Дакота Джонсон, теннисистка Ана Иванович и телеведущая Элла Миллс. А поработал над видео сам Марио Тестино (Mario Testino).
«Кастинг для кампании был фантастический, и необычная идея меня захватила, - рассказывает легендарный фотограф. – Я должен был понять и показать, как чувствуют себя женщины в нижнем белье, скрытом под одеждой. Это очень смелый ход Intimissimi».
Напомним, в прошлом году Ирина возобновила сотрудничество с Intimissimi и заявила журналистам, что очень этому рада. «Для меня честь вернуться к бренду, с которым я начинала карьеру. Они поверили в меня, тогда еще начинающую модель, и я стала лицом бренда сразу после Аны Беатрис Баррос. Я счастлива снова стать частью семьи Intimissimi».
Ранее мы писали:
Ирина Шейк обнажилась для Givenchy. Модель представляет джинсы из новой модной коллекции.
Ирина Шейк обнажилась для GQ. Эффектная фотосессия для нового номера.Ирина Шейк стала звездой Versace. Модель блеснула на кутюрном шоу.