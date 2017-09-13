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Галкин объяснил увлечение Instagram


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Максим Галкин старается быть в тренде. Почти полгода юморист лично ведет свой аккаунт в Instagram и не скрывает, что это ему нравится. Некоторые подозревают у Максима зависимость, но сам Галкин уверяет, что не все так страшно.

Артист регулярно публикует пародийные видео и семейные фотографии. Некоторые психологи предположили, что Максим слишком озабочен рейтингами популярности и "лечится лайками в соцсетях", компенсируя нехватку внимания.

В новом интервью изданию Meduza Галкин решил объясниться. По его словам, многие поклонники уже смотрят его не по ТВ, а в соцсетях. «Для меня это прямо удивительно. Одно дело, когда ты видишь какие-то цифры у себя на страничке, а другое дело, когда ты живых людей встречаешь. Еще часто говорить стали: "Мы вообще телевизор не смотрим, мы вас только в инстаграме смотрим"».

Шоумен уточнил, что супруга его увлечение не осуждает. Более того, с удовольствием снимается в роликах. «Я же ее не насильно тащу в камеру, я говорю: "Алл, можно, я массаж выложу или еще что-то?" Она легко на это ведется. Сам я смотрю, сколько у роликов просмотров, читаю комментарии, мне это все интересно, это тешит мое тщеславие, а она к этому абсолютно равнодушна. Мой инстаграм — это отражение моей жизни, а Алла занимает в ней главенствующую роль».

Ранее мы писали:

Максим Галкин: «Умные люди не умеют быть богатыми». У шоумена сложилось определенное мнение о том, почему в нашей стране умные люди редко достигают большого успеха.

Максим Галкин мечтает вести передачу о науке. Артисту неловко находиться в обойме вместе с пошлыми, вульгарными, а порой и бесталанными звездами. 

Алла Пугачева обнажилась ради мужа. Дива стала звездой откровенного видео. 



0 Не нравится 0 Нравится 13.09.2017 Теги: Максим Галкин

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