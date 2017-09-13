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Боня отказалась показывать мужа


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Виктория Боня любит интриговать. Она довольно долго скрывала разрыв с Алексом Смерфитом. А теперь скрывает нового избранника. Как заявила девушка, теперь она замужем.

В одной из недавних трансляций в соцсетях Виктория продемонстрировала шикарное кольцо на том самом пальце правой руки. И непринужденно заметила: «Муж на работе».

«Да, у меня есть муж. Но я вам его не покажу. И не расскажу про него ничего», - продолжила модель. Но на всякий случай добавила, что мужчина прекрасно контактирует с ее дочерью Анджелиной и заботится о девочке.

Правда, некоторые поклонники Виктории предположили, что звезда лукавит и что на самом деле сейчас Боня остается в статусе незамужней.

Напомним, в начале года модель официально объявила о разрыве с Алексом Смерфитом, отцом маленькой Анджелины. «В какой-то момент мы поняли, что идем в разных направлениях. Я мечтаю о большой семье, хочу и второго, и третьего ребенка. Одной из причин расставания стало нежелание Алекса сейчас иметь еще детей. Его главный приоритет на данный момент – реализовать себя в карьере. А для меня важно реализовать себя как мать. Мы с Алексом по-человечески очень друг друга любим, но этого недостаточно», — рассказывала Боня в интервью Hello.

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0 Не нравится 0 Нравится 13.09.2017 Теги: виктория боня

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